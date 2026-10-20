POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Oseguera bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción

El diputado federal Adrián Oseguera Kernion, que alguna vez figuró junto con otros políticos tamaulipecos, como viable a la candidatura a gobernador de Tamaulipas (en 2021), hoy el gobierno municipal de Cd. Madero, que alguna vez encabezó, está bajo sospecha en torno a un faltante de 15 millones 343 mil pesos, que supuestamente fueron destinados a la limpieza de las lagunas en Cd. Madero, trabajos que no se realizaron.

La carpeta de investigación FGJ-TFFCC-001-49-2026, contiene el historial de este episodio administrativo, que presenta detalles que no parecen justificables; el primero de ellos es que la factura ingresó en el último momento, después de las 17:00 horas del 30 de septiembre de 2024, precisamente unas horas antes de concluir la administración del susodicho. Para colmo de un proyecto inicial que contemplaba mes y medio de trabajos, pasó a sólo 26 días.

Las diligencias actuales buscan verificar a la empresa contratista, inspeccionar físicamente el sitio y fincar responsabilidades administrativas o penales de comprobarse irregularidades, pero lo peor del caso, es que no hay certidumbre de que se hubieran realizado esos trabajos.

Por lo pronto la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas realiza una indagatoria en torno al cobro de la suma antes mencionada y que supera los 15 millones de pesos, con la presunción de que dichos trabajos no se habrían ejecutado.

De tal manera, que, de prospecto a candidato a gobernador, Adrián Oseguera pasa a estar bajo la lupa que investiga la ejecución o no, de los trabajos estipulados en contrato C-DGO-PDUE-DOP-023-24 concertado durante su administración municipal en Cd. Madero.

¡¡¡ CUIDADO CON LOS TECHOS COLAPSADOS POR LA HUMEDAD!!! – Es la temporada en que edificios antiguos presentan una amenaza de desplome de sus techos debido al exceso de humedad. Esto es más probable en Tampico, donde existen estructuras viejas en funcionamiento, pero en Cd. Victoria se han registrado algunos eventos fue el caso del Parque de beisbol Praxedis Balboa de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”, fue el 4 de septiembre de 2014, Afortunadamente no hubo lesionados, dado que los sucesos ocurrieron a las 6:30 de la mañana.

Otro caso fue el del gimnasio de la Universidad La Salle Victoria, cuando parte del techo y la fachada del gimnasio se vinieron abajo, también ocurrido en septiembre, pero de 2018, luego de un fuerte temporal de lluvias. Y sin víctimas que lamentar.

Pero el peor de todos los acontecimientos de este género, fue el de la iglesia de la Santa Cruz en Cd. Madero, que dejó un saldo de 11 personas muertas, entre ellas menores de edad y 60 lesionados, pero ahí no fueron las lluvias, sino una falla estructural en el edificio. Y al ocurrir cuando se practicaba un oficio, fue lo que trajo como consecuencia las pérdidas de vidas.

El tema en común es alertar sobre los riesgos, que siempre estarán latentes, pero que con la presencia de lluvias las posibilidades de un accidente aumentan.

MUNICIPIO DA MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES. – Las lluvias incentivaron las acciones del departamento de Parques y Jardines del Municipio de Victoria, en lo que se refiere a la poda y limpieza de áreas verdes, así como bacheo en vialidades, para hacer más eficiente el tráfico y contribuir a hermosea el entorno citadino de la capital tamaulipeca.

Los trabajos realizados durante el fin de semana y este lunes, abarcaron 32 mil 50 metros lineales de vialidades, entre ellas la Carrera Torres, Lázaro Cárdenas, Tamaulipas, José Sulaimán y Los Patos, así como los bulevares Manuel Corcuera y Adolfo López Mateos, además de distintas calles de la zona centro.

Las cuadrillas municipales también atendieron el mantenimiento de 31 mil 111 metros cuadrados de áreas verdes en diversas colonias, entre ellas la Lomas Verdes, Ignacio Zaragoza, Satélite y Horacio Terán, y fraccionamientos Marte R. Gómez y Arboladas. De la poda y tala, se retiraron 494 metros cúbicos de desechos, dando paso a una ciudad limpia y siempre bella, esa es nuestra capital