Participa docente de la UPV en Foro Nacional de Economía

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- Una destacada participación tuvo el Dr. Jesús García Amado, profesor investigador de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas BIS de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), al intervenir de manera virtual en el Foro Nacional de Economía Circular 2026.

El rector de la universidad, Luis Felipe Castillo Cortés, resaltó el hecho de que un docente de la institución haya participado en este encuentro nacional, que fue organizado por la Universidad de Colima, el Voluntariado U. de C. y el Centro Universitario de Gestión Ambiental, a través del Sistema Institucional de Gestión Ambiental (SIGA).

Informó que el foro reunió a especialistas, universidades, gobiernos, empresas y sociedad civil para compartir experiencias y analizar propuestas sobre aprovechamiento, reaprovechamiento y valorización de residuos, responsabilidad social y desarrollo nacional sostenible.

Explicó que su programa incluyó conferencias magistrales, paneles y talleres, con la participación de instancias como la Red ANUIES Centro-Occidente y la Red Mexicana de Universidades por la Acción Climática, y el Dr. García Amado formó parte de las mesas de trabajo al participar e interactuar de manera virtual con especialistas de diversos campos académicos, gubernamentales y sociales.

“Intercambió experiencias relativas a programas y proyectos de cambio climático y economía circular, encauzadas hacia dinámicas que propicien actividades relativas a la circularidad, manejo responsable de residuos, ecodiseño e innovación, modelos de negocio circulares, así como modelos de producción y consumo que busquen eliminar los residuos y mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible”, precisó.

Por su parte, el Dr. Jesús García Amado indicó que la premisa del foro fue encontrar nuevas posibilidades para seguir la construcción de conocimientos y convertirlos en oportunidades de colaboración y en acción. “El gran desafío es no solo reconocer la importancia de la economía circular, sino hacerla viable desde las instituciones educativas, la investigación, la innovación y las decisiones que tomamos como sociedad”, puntualizó.

De esta manera, la Universidad Politécnica de Victoria continúa la promoción del desarrollo de sus docentes mediante la participación, el intercambio de experiencias y trabajo en equipo con otros investigadores a nivel nacional, en armonía con las políticas que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.