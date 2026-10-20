La UAT y la Escuela Normal de Educadoras impulsan la excelencia docente en la educación y desarrollo infantil

El rector Dámaso Anaya presidió la firma del convenio para fortalecer la formación de las futuras educadoras en los espacios de Familia UAT.

Ciudad Victoria, Tam.- 20 de octubre de 2026.- Con el firme propósito de fortalecer las competencias de las futuras profesionales de la educación preescolar, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) firmó un convenio de colaboración con la Escuela Normal Federal de Educadoras “Mtra. Estefanía Castañeda”. Mediante este acuerdo, las estudiantes normalistas podrán realizar prácticas docentes y jornadas de profesionalización en los distintos espacios de la Dirección General de Familia UAT.

El rector Dámaso Anaya Alvarado, presidió la ceremonia de firma del documento, acompañado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, y por la Mtra. Albertina Guadalupe Guajardo Villela, directora de la Escuela Normal de Educadoras.

Durante su intervención, el rector de la UAT Dámaso Anaya destacó que este lazo institucional busca que las alumnas adquieran experiencias reales vinculadas directamente con su formación académica.

Detalló que las prácticas se desarrollarán en centros especializados de la universidad, tales como el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA), el CENDI UAT Victoria y CENDI Empresarial, así como el Círculo de Desarrollo Infantil del Centro Universitario Victoria.

“A través de estos espacios, las estudiantes participarán en prácticas docentes orientadas al manejo del inglés como segunda lengua. Además, tendrán acceso a cursos, talleres y otras acciones formativas conforme a la disponibilidad y la normatividad de nuestra institución”, explicó el rector.

Asimismo, subrayó que la preparación de una educadora no termina en el aula ni se limita a los contenidos teóricos. Manifestó que la labor pedagógica actual exige herramientas para responder a una sociedad en constante transformación, por lo que acercar a las futuras docentes a entornos de desarrollo infantil real les permitirá enriquecer su experiencia profesional y conocer nuevas dinámicas de trabajo.

Enfatizó que esta alianza une a dos instituciones públicas con el compromiso compartido de formar profesionales que aporten al bienestar de Tamaulipas. Asimismo, reconoció el impulso de la Lic. Isolda Rendón y la Dirección General de Familia UAT en la consolidación de este acuerdo coordinado.

Por su parte, la directora de la Escuela Normal de Educadoras, Albertina Guadalupe Guajardo Villela, destacó que el convenio permitirá a las futuras licenciadas en Educación Preescolar aplicar sus conocimientos teóricos en escenarios reales, además de otros beneficios como realizar prácticas pedagógicas en espacios de observación, participación y experimentación didáctica y fortalecer sus competencias comunicativas y formativas en el idioma inglés durante la primera infancia.

Por parte de la Normal de Educadoras, se contó con la presencia de las subdirectoras Bertha García González y Nélida Martínez Bazaldúa, así como de la jefa de Docencia, Blanca Idalia García de los Reyes.

Por la UAT, estuvieron el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; el director general de Familia UAT, Julio César Chávez Galván; y la directora del CEINA, Edith Maldonado Díaz.