Invita Secretaría de Seguridad de Tamaulipas a visitar el stand de artesanías elaboradas en los CEDES de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la ciudadanía a visitar el stand de exhibición y venta de artesanías elaboradas por las Personas Privadas de la Libertad (PPLs) de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) del estado.

En este espacio, las y los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de productos artesanales hechos a mano, como artículos de carpintería, talabartería, pintura, manualidades y tejidos, elaborados como parte de los programas de capacitación para el trabajo y reinserción social.

Al adquirir estas piezas, las y los visitantes contribuyen directamente a la economía y sustento de las familias de los artesanos, respaldando los procesos de reinserción productiva impulsados en el sistema penitenciario de Tamaulipas.

La SSPT reitera la invitación a las familias tamaulipecas a conocer y apoyar el talento y trabajo artesanal desarrollado en los centros penitenciarios de la entidad.