Impulsan Secretaría de Economía y UAT el aprovechamiento del laurel para fortalecer emprendimientos en Jaumave

La subsecretaria Mariana Álvarez Quero destacó la importancia de fortalecer las capacidades productivas de las comunidades y generar oportunidades de desarrollo a través de la economía social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- Como parte de la estrategia de desarrollo económico que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), promueve el aprovechamiento productivo del laurel Santiaguillo, un recurso natural del Altiplano tamaulipeco con potencial para generar emprendimientos y nuevas oportunidades económicas para las familias de Jaumave.

En este marco, se llevó a cabo la Primera Evaluación Sensorial del Laurel Santiaguillo, donde se presentaron diversas alternativas para su aprovechamiento gastronómico, entre ellas pollo sazonado con laurel, bebidas, helados, galletas y licor, con el propósito de explorar nuevas posibilidades para la transformación y comercialización de este recurso natural.

La subsecretaria Mariana Álvarez Quero resaltó la importancia de impulsar proyectos que permitan a las comunidades transformar sus recursos y conocimientos tradicionales en oportunidades productivas, mediante el acompañamiento institucional, la innovación y el fortalecimiento de sus capacidades empresariales.

Este esfuerzo forma parte del Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) Saberes, Economía y Territorio, integrado por la UAT, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y el ejido Magdaleno Aguilar, conocido como Santiaguillo, en el municipio de Jaumave. En diciembre de 2025, esta alianza obtuvo su incorporación a la Red Nacional de NODESS del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

Desde su conformación, el proyecto ha recibido apoyos por más de 160 mil pesos, mediante convocatorias de 2025 y 2026, para fortalecer la innovación productiva, el emprendimiento comunitario y el aprovechamiento del laurel. Asimismo, la Secretaría de Economía ha facilitado espacios para su promoción en el Pabellón Hecho en Tamaulipas de la Feria Tamaulipas 2025 y en el Foro de Cooperativas 2026.

Actualmente, la Secretaría de Economía y la UAT trabajan de manera coordinada para avanzar en la constitución legal de la cooperativa Saberes y Raíces de Santiaguillo, con la finalidad de fortalecer la organización de los productores, facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales y consolidar un modelo de economía social que beneficie directamente a la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas continúa fortaleciendo las vocaciones productivas de las distintas regiones del estado, vinculando el conocimiento académico con los saberes comunitarios para impulsar el emprendimiento, la innovación y nuevas oportunidades de bienestar para las familias tamaulipecas.