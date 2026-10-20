Impulsa la Feria Tamaulipas 2026 la riqueza gastronómica de la región

Municipios tamaulipecos comparten sus tradiciones culinarias con las familias visitantes en la Muestra Gastronómica que se lleva a cabo en la Feria Tamaulipas 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- En el marco de la Feria Tamaulipas 2026, la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, en representación de la Secretaría de Economía, encabezó junto a autoridades municipales el corte de listón y el inicio de la Muestra Gastronómica de la Región Norte, un espacio dedicado a promover la riqueza culinaria y las tradiciones de los municipios tamaulipecos.

En esta jornada participaron Camargo, Cruillas, Guerrero, Matamoros, Méndez, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso, cuyos representantes compartieron con las familias visitantes una muestra de los sabores que distinguen a sus localidades.

La oferta gastronómica incluyó platillos como cabrito, carne asada, antojitos regionales y dulces artesanales, entre otras preparaciones que reflejan la diversidad de ingredientes, recetas y costumbres transmitidas de generación en generación.

La programación continuará el martes 20 de octubre con la Muestra Gastronómica de la Región Centro, en la que participarán municipios como Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Victoria y Villagrán.

Posteriormente, el miércoles 21 de octubre se presentará la Región Sur, con una muestra de la gastronomía que distingue a esta zona de Tamaulipas. Ambas actividades se realizarán a las 19:00 horas en la Plaza Tamaulipas del Recinto Ferial de Ciudad Victoria.

La Muestra Gastronómica forma parte de las actividades de la Feria Tamaulipas 2026, que reúne expresiones culturales y tradiciones de las distintas regiones del estado, brindando a los municipios un espacio para dar a conocer su identidad y acercar su riqueza culinaria a las familias.

A través de estas iniciativas, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Economía, promueve espacios de encuentro y difusión que permiten destacar los atractivos de cada región y generar oportunidades para proyectar la riqueza cultural y productiva de los municipios tamaulipecos.