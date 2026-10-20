Por: Raúl Terrazas Barraza

Democratización judicial, año uno

Desde el Poder Judicial, que es parte de la trilogía que conforma al Gobierno del Estado de Tamaulipas, y con motivo de su transformación hace un año, cuando quienes ocupan los puestos de juzgadores llegaron a ellos mediante el voto de las y los ciudadanos, la justicia se entiende ahora como un elemento de dignidad humana; es decir, mucho más que una función del Estado que da mejores resultados.

Este martes, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo, doctor Américo Villarreal Anaya, y del responsable del Poder Legislativo, diputado Humberto Prieto Herrera, la Mtra. Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, presentó su informe del primer año al frente de la institución, periodo durante el cual tuvo que caminar a paso firme para fortalecer el trabajo institucional, dar respuesta a las necesidades existentes y modificar para bien las condiciones que permitan un mejor desempeño de las y los profesionales del derecho.

Frase a frase, en el documento presentado para detallar las acciones realizadas durante el primer año de trabajo, la presidenta del Poder Judicial subrayó que un año no es suficiente para remediar los problemas acumulados por décadas ni para alcanzar la gran transformación planeada.

Enumeró los retos identificados y en los cuales habrá de trabajarse con mayor determinación; por ejemplo, mejorar la respuesta jurisdiccional a la demanda de justicia, consolidar el desarrollo tecnológico, ampliar el acceso a la justicia, dar entrada a los nuevos sistemas de impartición de justicia, generar mejores condiciones laborales y fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas como una actitud lógica de las y los servidores públicos del área de impartición de justicia.

Es preciso señalar que este Primer Informe del Poder Judicial fue diferente a los del pasado, porque el trabajo ahora tiene como fin a las y los ciudadanos que esperan resultados de magistrados y jueces, como consecuencia de los criterios profesionales impulsados desde la presidencia del Supremo Tribunal y de la participación de cada funcionario en las sesiones que ahora son públicas, para que la población pueda conocer el abordaje de los casos que están en manos de las y los juzgadores.

La rendición del primer informe de trabajo de la magistrada Contreras López fue bien recibida por los asistentes y generó comentarios de aceptación en medios de comunicación de todo tipo, así como en las llamadas redes sociales, especialmente por la reiteración que hizo a los otros dos poderes del Gobierno de Tamaulipas sobre mantener una relación de respeto y bajo la premisa de que, con la transformación, la meta es que la justicia comprenda las necesidades de las personas, proteja los derechos humanos, ofrezca soluciones y genere confianza.

El gobernador Villarreal Anaya, con motivo del informe de la titular del Poder Judicial, hizo ver que, con la elección histórica para cambiar a la totalidad de las personas juzgadoras, ya existen mejores resultados y comienzan a recogerse frutos, porque ahora la justicia en Tamaulipas es una herramienta que protege derechos y camina hacia la transformación general del Estado con base en el humanismo mexicano.

También señaló que la renovación democrática del Poder Judicial, que implicó la elección de las y los juzgadores en una jornada electoral exitosa en Tamaulipas, fue una decisión correcta porque permitió fortalecer la independencia y resulta fundamental para que la institución cuente con nuevos órganos internos, mayor disciplina y un estricto control administrativo.

En el punto administrativo, aunque el comentario correspondió a la presidenta del Poder Judicial, destacó que las y los trabajadores tuvieron una nivelación salarial respaldada por el Poder Ejecutivo, misma que ha sido calificada como un cambio positivo en todos los sentidos.

También el gobernador del Estado señaló que la transparencia y la apertura propician una justicia sometida a la evaluación, al escrutinio y a la rendición de cuentas. Se tiene ya una justicia más cercana y con perspectiva humanista, condición que se convierte en una fortaleza adicional del Estado de derecho, del combate a la impunidad, de la certidumbre jurídica y de la construcción de paz.

La apuesta del mandatario por el nuevo esquema de justicia es total y habrá de respaldarlo en todos los sentidos, dentro del marco de respeto y atribuciones que corresponde a cada poder, para que sus resultados sean mejores en cada evaluación que se realice y en cada determinación que se tome para acabar con los rezagos judiciales