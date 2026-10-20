Por: Raúl Terrazas Barraza

Contra el cáncer, ciencia y tecnología

Las cifras son complicadas en cuanto al cáncer de mama y el cérvico-uterino; sin embargo, la determinación de dar la batalla a través de la prevención y la detección temprana es el reto que el Gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya ha asumido con la población, a efecto de contener los números y, por tanto, las estadísticas.

En el arranque de la Campaña Nacional de Prevención, Detección y Atención del Cáncer de la Mujer, que se llevó a cabo al inicio de esta semana con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado el 19 de octubre, el titular del Poder Ejecutivo comentó que los avances de la medicina y la capacidad tecnológica brindan mayores oportunidades de curación a las personas. Por ello, su administración apoyará para que las unidades médicas respondan a las necesidades de la población.

Poco antes, el secretario de Salud, doctor Ricardo Guerrero Morales, señaló que Tamaulipas va por el camino correcto en la contención de este padecimiento, porque los resultados permiten celebrar la vida y demuestran que el abordaje ha cambiado. Se dejó a un lado el miedo para caminar desde la acción y la esperanza, prueba de ello son las 457 mujeres valientes que, tras meses de lucha, lograron tocar la campana de la victoria en el Centro Oncológico de Tamaulipas.

En la ceremonia de Honores a la Bandera de este lunes, realizada en la explanada del Hospital Regional de Alta Especialidad, tanto el gobernador como el secretario de Salud coincidieron en la importancia de la prevención y la detección oportuna. Incluso, el doctor Villarreal Anaya hizo alusión a un dispositivo utilizado para encontrar alteraciones en las glándulas mamarias de las mujeres y actuar de inmediato con el tratamiento correspondiente, evitando que su vida se vea comprometida.

Llamaron mucho la atención de los asistentes los testimonios de vida ofrecidos por cuatro personas que lograron superar la enfermedad gracias a su determinación y al apoyo de médicos humanistas y comprometidos con la lucha contra el cáncer. Se trató de personas que debieron aceptar su problema y enfrentarlo con valentía. Entre quienes hablaron durante la ceremonia destacó el caso de un varón que padeció cáncer de mama.

La estrategia, que implica la participación de la sociedad, busca que el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino dejen de ser la primera y la segunda causa de muerte entre las mujeres mayores de 25 años en México. En Tamaulipas, el Centro Oncológico ha otorgado casi siete mil 500 consultas, de las cuales el 52 por ciento correspondió a la atención de estos padecimientos.

Allí mismo se han realizado mil 407 sesiones de quimioterapia a personas provenientes de Matamoros, Reynosa, Tampico, Altamira y Victoria; el 43 por ciento de ellas estuvo relacionado con tratamientos contra el cáncer de mama y el cérvico-uterino.

La estrategia puesta en marcha, de acuerdo con la explicación del doctor Guerrero Morales, se desarrolla bajo la meta 90-70-90, que significa lograr que el 90 por ciento de las niñas menores de 15 años estén vacunadas contra el virus del papiloma humano; que el 70 por ciento de las mujeres sean tamizadas con pruebas de alta precisión, y que el 90 por ciento de las pacientes diagnosticadas reciba tratamiento oportuno, con el propósito de reducir la incidencia a menos de cuatro casos por cada 100 mil mujeres.

Después de los Honores a la Bandera, el gobernador Villarreal Anaya realizó, junto con el doctor Guerrero Morales, un recorrido por el Hospital Regional de Alta Especialidad, que dirige el doctor Daniel Durán Perales, donde constató el nuevo equipamiento.

Los otros

Al parecer sí hubo más funcionarios de buen nivel que se separaron por unos días de sus funciones gubernamentales para entrarle a la política, dado que Luis García Reyes dejó la Comisión de Parques y Biodiversidad; Rómulo Pérez Sánchez dejó la Subsecretaría General de Gobierno, en la que despachaba desde el inicio de la administración estatal; y también fue confirmado que Luis Gerardo Illoldi Reyes dejó la Secretaría del Trabajo para quedar incluido entre quienes buscan hacer talacha en la base del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, a fin de obtener la candidatura a la alcaldía victorense o una diputación local.

Entonces, la versión de que dos titulares de secretarías del gabinete gubernamental dejarían sus cargos se cumplió, en el entendido de que la primera en solicitar licencia fue la responsable de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, Ninfa Cantú Deándar.

Se habla de que esto, a nivel estatal, se pondrá muy interesante, y no precisamente por el nivel de competencia o por lo cerrada que pueda resultar la contienda, sino porque se limpiará el camino, en virtud de que todos los no gratos en Regeneración Nacional tendrán que buscar alternativas por otro lado, tal como lo hizo el empresario del fabuloso, el cloro y la jerga, Jorge García García, quien se fue a otro partido, el PAN.

¿Quién puede negar que, dentro de poco, haya personas muy relacionadas con la administración municipal de Victoria que se pinten de verde o traigan a todo volumen música de Los Tucanes?