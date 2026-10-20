Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Más de 10 aspirantes buscan coordinar a Morena en Tula, pero solo uno será candidato a alcalde

*Pero para que tanto cuento y tantos registros, pues ya no se hagan bolas, el bueno es el Químico Rene Lara Cisneros

Según el dato que tenemos y filtrados de buena fuente, son más de 10 los aspirantes que formalizaron su registro para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en el Pueblo Mágico de Tula. Y ahí les va algunos sin importar el orden de los factores.

Idelfonso “Poncho” Camacho, Rigoberto “Rigo” Puente Lara, Eleazar Fortuna Maldonado, Aurelio Castillo Tovar, Juan de Dios Vázquez, la azulada Vanesa Guadalupe Sánchez Sánchez, Socorro García Castillo y el actual alcalde morenista Rene Lara Cisneros, que anunciaron su registro en tiempo y forma y previo al último día de la convocatoria.

El registro se cerró este domingo pasado18 de octubre a las 18:00 horas. Pero para que tanto cuento y tantos registros, pues ya no se hagan bolas, el bueno es el Químico Rene Lara Cisneros, quien va por la reelección, tiene derecho y es garantía de triunfo, además así se afirma de acuerdo a sondeos y mediciones de casas encuestadoras.

Los demás “al chile pelón”, diría un amigo de Mamaleón, no traen con qué hacer sombra al actual al alcalde. Es bien sabido que solo buscan alguna posición en el gobierno, ¿O aspiran a estar en la nómina solamente?, por lo que, no se sorprenda que en los días por venir varios se bajen de la contienda. Bueno, son para la botana y de burla. Que más.

Un dato. Los que se registraron y eran funcionarios públicos ya no regresaran a sus puestos. Bueno, se fueron para nunca volver, que, aunque digan, es para ayudarte o ayudarle. Pues en que, si nada más estorban y no sirven para nada. Y como dijo Enrique “El Perro” Bermúdez: “La tenía, era suya y la dejó ir”.

NOTAS CORTAS

1.- La buena, la mala y la fea en Miquihuana:

La buena, que falta menos de un año para que concluya el desastroso

trienio de Gladys Magalis Vargas Rangel, en el que va a heredar un municipio con

más pobreza, con menos desarrollo, lleno de topes que nada más estorban y

costaron un dineral, con un sistema de salud, ah perdón, una farmacia que se

adjudicó no sabemos cómo y de donde lo sacó. La mala, que a la -dizque-

enfermera que según no sabe poner una inyección todavía le quedan casi un año

para continuar con la destrucción del municipio que emprendió en 2021. Casi un

año con larguísimos meses que van a parecer como un siglo. Y la fea, (sin

alusiones personales), que, de acuerdo con lo que se comenta, el partido en el

poder seguirá al frente al parecer, por lo que a Miquihuana todavía le esperan

otros tres años de pesadilla y de terror. Ufffff, por lo que ya le dicen a Gladys, ¡Ainooo!, pues que quiere imponer a su esposo al que hoy lo anda negando Roque Sánchez Carrizal, sin importar violar la ley del nepotismo. ¿A caso los del IETAM lo dejará participar? Yo creo que no, y Tu que dices.

2.- De los registros de Morena en Tula, la que de plano no tiene ni “tantita madre”, es la ex tesorera del PAN y aduladora de Toño “Laminas”, Vanesa Guadalupe Sánchez Sánchez, quien también se registró por MORENA para la alcaldía de este municipio. Quien la verdad ni vergüenza tiene y cree que a los tultecos les va a tomar el pelo. Mejor preocúpate por ASE que te anda buscando.

3.- La Presidenta honoraria del DIF Palmillas, María de las Nieves Ramírez Compeán ha encabezado diversas entregas de apoyos sociales en coordinación con el DIF Tamaulipas. Asimismo ha coordinado la entrega de medicamentos, consultas, apoyos alimentarios, tinacos y cuartos-dormitorio para familias en situación de vulnerabilidad en las comunidades de este municipio, por lo que eso habla bien de ella y trae todo el apoyo de la presidenta del DIF Tamaulipas, la Dra. María de la Luz Santiago de Villarreal. Que tal.

4.- Todo sea por la vivencia política…y dieta. En Victoria los que se dicen morenistas le tiran a todo. Igual se registran para una diputación federal que para la alcaldía. De lo perdido, lo encontrado. Lo que caiga es bueno. Pero si no tienen trayectoria, recursos y mucho menos son de buena familia. Uffff. Y si hubiera un registro para una Asociación de padres de familia, pues también se apuntaban.

5.- De última hora nos confirman que, Diana Chavira Martínez se registró para la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Morena en Nuevo Laredo, al reiterar su compromiso con los principios que dieron origen al movimiento, por lo que, ahora si se pondrá sabroso el panorama rumbo al 2027, pues la contadora trae trayectoria, arraigo, buenos principios y es de convencimiento. Así que a Diana no la pierda de vista ya que es garantía de triunfo. En la otra columna abundaremos más de este tema ya que hay mucho de que dialogar de ella.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.