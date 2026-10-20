Desarrollan la UT Altamira y la UAT tecnología para la resolución pacífica de conflictos escolares

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- Con el propósito de generar proyectos de innovación tecnológica con impacto social, la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS), desarrollan una iniciativa de inteligencia artificial orientada a la resolución pacífica de conflictos.

Como parte de esta vinculación, ambas instituciones trabajan en el desarrollo del proyecto PAXBOT, propuesta que integra robótica e inteligencia artificial para apoyar la promoción del diálogo, el respeto y la cultura de paz en las comunidades escolares, señaló Mara Grassiel Acosta González, rectora de la UT Altamira.

Explicó que la colaboración tuvo como antecedente una reunión académica celebrada en la facultad, a partir de la invitación de su directora, la Dra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, quien manifestó el interés de fortalecer el trabajo interinstitucional con la universidad tecnológica y con el equipo KID-IA / SEONIA, por su trayectoria internacional en innovación tecnológica.

Compartió que en la reunión entre directivos de ambas instituciones se dialogó sobre las posibilidades de colaboración en proyectos científicos. Además, los estudiantes del equipo KID-IA / SEONIA compartieron su experiencia en innovación tecnológica y desarrollo de proyectos con impacto social.

Aseguró que PAXBOT busca convertirse en una herramienta de apoyo para que niñas, niños y adolescentes aprendan a expresar sus inquietudes, escuchar distintos puntos de vista y resolver sus diferencias mediante el diálogo. “La propuesta contempla el acompañamiento de docentes y especialistas, de manera que la tecnología complemente las estrategias de mediación y convivencia escolar”, añadió.

Precisó que actualmente PAXBOT continúa en etapa de desarrollo y se prevé presentar su prototipo físico en noviembre, por lo que las siguientes etapas permitirán evaluar su funcionamiento y las condiciones para su posible incorporación en entornos escolares.

Subrayó que esta colaboración reúne las capacidades tecnológicas de la UTALT y la experiencia de la FADYCS en el ámbito de la mediación, mediante un trabajo interdisciplinario que vincula el conocimiento universitario con las necesidades de la sociedad.

Destacó que con estas acciones la Universidad Tecnológica de Altamira refrenda su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y la innovación con responsabilidad social, visión que es impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.