CONTRA TLAXCALA SERÁ UNA FINAL: TORRES CHIRIBOGA

-Para el capitán de Correcaminos, el equipo se encuentra a tiempo de sellar su pasaporte a la Liguilla

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La capacidad del plantel y las herramientas que les brinda el director técnico Gabriel Pereyra, son los principales argumentos que tiene Correcaminos para ir en la búsqueda de los 3 puntos que le permitan llegar a la última fecha con posibilidades de calificar a la liguilla, afirmó en entrevista el capitán de Correcaminos, Vicente Emanuel Torres Chiriboga, por lo que reconoció que el duelo del domingo en Tlaxcala, será como una auténtica final.

En entrevista para Radio UAT, el volante ecuatoriano afirmó que el ánimo del grupo se encuentra a tope, reconociendo la realidad que enfrentan pero también conscientes que quedan seis puntos en el camino para intentar clasificarse al torneo reducido por el campeonato, al cual la institución no ha logrado calificar en las últimas 17 campañas.

“Cuando comenzó el torneo empezamos bien, muy bien allá en Mineros donde casi ganamos, pero el equipo se mantuvo firme y vino consiguiendo cosas importantes y no sé en qué momento caímos en un bache, pero yo creo que este es el momento que el equipo tiene que afrontar lo que viene y levantarse”, expuso el anotador del tanto azulnaranja en el duelo frente a Dorados.

Ante el micrófono de la radio universitaria, Vicente Emmanuel sostuvo “es una final para nosotros, con la confianza y las ganas que tenemos, ahora toca afrontarlo con mentalidad y carácter, hay que sacarlo ahora, demostrarlo y hacer las cosas bien”, manifestó el sudamericano.

El originario de Sucumbíos, Ecuador, suma su segundo semestre con el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el que ha visto acción en 10 encuentros como titular para sumar un total de 781 minutos, en los que ha podido anotar en una ocasión y alza la mano para hacerse presente el domingo cuando visiten el Estadio Tlahuicoe, casa de los Coyotes de Tlaxcala, en choque programado para las 12 del mediodía.

Correcaminos realizará trabajos tácticos en el transcurso de la semana, así como actividades de responsabilidad social en diversas instituciones educativas de la capital tamaulipeca y tiene programado el viaje al último compromiso de visita en el torneo regular, el viernes 23