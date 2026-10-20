Arranca SABG “La Semana R.É.C.T.A.” 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2026.- En el marco del “Día Mundial de la Ética”, que se conmemora el tercer miércoles de octubre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, inauguró la “Semana R.É.C.T.A.”, en el Auditorio del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas.

“Con el objetivo de promover la reflexión y fortalecer los valores, principios y compromisos institucionales, así como fomentar una cultura organizacional basada en la ética, la integridad y la responsabilidad en el servicio público, del 19 al 23 de octubre del presente año, se realiza la primera semana R.E.C.T.A. una serie de conferencias en línea dirigidas a las personas servidoras públicas de esta dependencia” aseguró Norma Angelica Pedraza Melo, Secretaria Anticorrupción.

La semana inició con el tema “Responsabilidades Administrativas” por parte de Flor Yesenia Banda García, directora de Responsabilidades y Situación Patrimonial; en tanto este martes 20 se retoma la capacitación con el tema “Ética e integridad”, con el licenciado Fernando Daniel García Gómez; el tema “Conducta en el servicio público” , está programada para el miércoles 21 de octubre, impartida por Sergio Francisco Lerma Hinojosa, presidente suplente del Comité de Ética; jueves 22 se imparte la conferencia “Transparencia, una forma de actuar con ética” por Dagoberto Alcalá Camacho, director de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas y cierra la semana Jannia Anabaena Quiñones Barrón, directora de Investigación y Anticorrupción en esta dependencia, con el tema “Anticorrupción”.

Con estas acciones, se fortalece el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, al promover una administración pública transparente y eficiente, lo cual impacta en el bienestar de la sociedad tamaulipeca al consolidar un gobierno confiable y responsable, contribuyendo al Plan Estatal de Desarrollo 2023–2028, a la vez que se suma a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) de la Agenda 2030, enfocado en construir instituciones sólidas, eficaces y transparentes que garanticen el acceso a la justicia y fortalezcan la paz social.