Refuerza SET estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” en primarias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 19 de 2026.- Con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables entre las y los estudiantes de las escuelas primarias, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) capacita a las maestras y los maestros sobre la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en el estado, declaró que recientemente se realizaron un par de capacitaciones masivas para las y los docentes de Matamoros y Nuevo Laredo, y que pronto se efectuarán en los municipios de Reynosa, Mante y la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

“Esa capacitación la preside el contador Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva, y bueno, es un reforzamiento sobre las estrategias de ejercitamiento, sobre el plato saludable, sobre la bebida saludable, y pues sigue el programa”, enfatizó.

Expresó que todas las alumnas y los alumnos ya tienen un diagnóstico sobre su salud y que la etapa en la que se encuentra en este momento la estrategia es la de seguimiento, es decir, que ahora los estudiantes deben acudir para atender su salud visual o bucal, de acuerdo con el caso.

“El mismo secretario Mario Delgado nos dio la buena noticia de que estamos en tercer lugar nacional de niñas y niños que más han acudido a la cita, pero necesitamos aumentar, todavía es bajo, es el 26 por ciento, entonces vamos a seguir con el programa”, complementó.

Recordó que no sólo las y los docentes forman parte de esta estrategia, sino que también participan la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar, por lo que en la primera fase una brigada multidisciplinaria asistió a las escuelas para registrar el peso, talla y diagnóstico de salud visual y bucal, por lo que ahora se están monitoreando los resultados.

“Los docentes, en lo que es el área de las ciencias naturales, hay algunos contenidos en donde les explican estos contenidos que les decía yo: plato saludable, bebida saludable, hábitos saludables, dosificados desde primero a sexto de primaria; es como participan”, reiteró.

Subrayó el compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya tienen con las niñas y los niños de México y de Tamaulipas, con la visión de que tengan un desarrollo pleno y feliz y que en un futuro se tenga una sociedad con adultos saludables.