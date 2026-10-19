Obtiene Tamaulipas siete medallas en el Festival Mundo Mezcal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2026.- Productores de mezcal de Tamaulipas obtuvieron siete medallas durante la segunda edición de Mundo Mezcal. Festival del Agave, Tierra y Sazón, realizada del 16 al 18 de octubre en la Ciudad de México, donde destacaron por la calidad y excelencia de sus productos, consolidando el potencial del estado en la producción de esta bebida tradicional.

El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, estuvo presente en este encuentro, en el que acompañó a los productores tamaulipecos y reconoció la importancia de impulsar espacios que permitan dar mayor visibilidad a los mezcales elaborados en la entidad.

En esta edición, Tamaulipas obtuvo tres medallas de oro, otorgadas a los mezcales Pecado del Tula, del municipio de Tula; Ojo de Agua, de San Nicolás, y El Abuelo, de San Carlos.

Asimismo, los productores tamaulipecos consiguieron tres medallas de plata con Miquihuanensys, de Miquihuana; Tambora, de San Carlos, y 3 Elenas, también del municipio de San Carlos.

A estos reconocimientos se sumó una medalla de bronce para el mezcal D’ Marcel, del municipio de San Nicolás, con lo que Tamaulipas alcanzó un total de siete preseas en este festival.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura destacó que la participación de la dependencia en este tipo de encuentros permite que los productores tamaulipecos presenten sus productos ante nuevos públicos, fortalezcan sus oportunidades de comercialización y posicionen la calidad de los mezcales de la entidad en mercados nacionales.

Subrayó que estos resultados son muestra del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las y los productores, quienes contribuyen a preservar la tradición mezcalera y a fortalecer la identidad agroalimentaria de Tamaulipas.

Tamaulipas cuenta con 11 municipios que forman parte de la Denominación de Origen Mezcal, una condición que representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de esta actividad, agregar valor a la producción del agave y generar mayores beneficios económicos para las familias del sector rural.

Con estos reconocimientos, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, refrenda su compromiso de acompañar a las y los productores, promover la calidad de sus productos y abrir espacios que contribuyan al crecimiento y la competitividad del sector mezcalero estatal.