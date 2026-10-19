Invita SST a la Jornada de Detección Oportuna de Cáncer de Mama mediante el dispositivo iBreast Exam

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2026.- En el mes de sensibilización de cáncer de la mujer, la Secretaría de Salud convoca a la población a que acudan a los módulos de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, mediante el dispositivo iBreast Exam, que se encuentran instalados en diferentes dependencias y Distritos de Salud de la entidad.

La Directora General de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, señaló que, por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, durante el mes de octubre se recorren diferentes dependencias y comunidades apartadas, para acercar este servicio de exploración y detección de este padecimiento.

Dijo que, estos dispositivos no son invasivos, ni dolorosos y son de utilidad para la atención de hombres y mujeres desde los 20 años de edad con tejido mamario denso, tejido mamario blando y/o con implantes, mujeres embarazadas y en lactancia.

“La prevención, la detección y el tratamiento oportuno puede salvar tu vida, para ello el gobernador Américo Villareal Anaya, puso a disposición de la población 31 dispositivos distribuidos en los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, para detectar, atender y otorgar el tratamiento adecuado y de manera oportuna”, destacó Barragán Alvarado .

Los módulos de Detección Oportuna de Cáncer de Mama iBreast Exam, se mantendrán durante todo el mes de octubre en las instalaciones de la Secretaría de Salud, ubicado en el 17 Guerrero y Bravo; y en el DIF Estatal en la Calzada general Luis Caballero de esta ciudad.

Y en dependencias como:

Centros de Salud Estudiantil, 19 de octubre.

IMSS Hidalgo, 19 de octubre.

Fiscalía de Victoria, del 19 al 21 de octubre.

Transformando Familias de la ciudad de Madero, 20 de octubre.

Congreso del Estado, 20 y 21 de octubre.

Complejo de Seguridad Pública, 22 y 23 de octubre.

Universidad de Seguridad Pública, 26 al 28 de octubre.

Secretaría del Trabajo, 26 al 28 de octubre.

Y en las instalaciones de la Feria Tamaulipas hasta el 26 de octubre.

La funcionaria recomendó realizarse la autoexploración física de la mama de manera frecuente para descubrir alguna anomalía, y a partir de los 40 años de edad realizarse una mastografía cada año o dos años.

Por ultimó informó que, a través de estos dispositivo, entre el periodo de enero a octubre de 2026, se han realizado cerca de 20,000 tamizajes, de los cuales se detectaron 23 casos confirmados a cáncer de mama, todos ya en tratamiento.