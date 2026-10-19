Fortalece Américo capacidad tecnológica para la detección y atención del cáncer en Tamaulipas

-En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, se indicó que buscan que más del 60% de los casos se detecte en etapas tempranas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2026.- Al poner en marcha la Campaña de Prevención, Detección y Atención del Cáncer en la Mujer, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que en Tamaulipas se sigue fortaleciendo la capacidad tecnológica y los avances de la medicina al servicio de la población para dar una mayor oportunidad de curación a los padecimientos que hoy aquejan.

Durante la ceremonia cívica de honores, en el Hospital Regional de Alta Especialidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobernador expuso que tan solo en esta unidad médica se cuenta nuevamente con un tomógrafo, resonancia magnética nueva y, por primera vez, un gamma scan, que es medicina nuclear para detectar en forma temprana, inclusive metástasis, y poderlas atender con mayor precisión.

Agregó que está por recuperarse aquí el acelerador lineal de alta energía, aunado al acelerador lineal del Centro Oncológico de Tamaulipas y también a la autorización del IMSS-Bienestar para tener el nuevo búnker y un nuevo acelerador lineal en el Hospital General de Ciudad Madero.

“Nos enorgullece mucho el saber que aquí con las oportunidades de la ciencia y la tecnología se han ido poniendo al día todas las condiciones que nos permiten cada vez brindar mejores oportunidades de atención”, expresó.

Luego de escuchar los emotivos testimonios de tres mujeres y un hombre que lograron vencer el cáncer gracias a la detección y atención oportuna, el mandatario estatal hizo un reconocimiento al equipo de la Secretaría de Salud que ha permitido que, a través del nuevo sistema de tamizaje IBREST, se realicen 70 mil tamizajes, en los cuales se han tenido 1,868 hallazgos que ameritaron una condición de una vigilancia más acuciosa y, a través de ellos, se detectó a 64 mujeres en forma temprana, incluso en comunidades rurales alejadas de las cabeceras municipales.

“Así es que mis felicidades y mis consideraciones y aprecio por este esfuerzo que estamos haciendo en forma conjunta para llevar estas oportunidades de diagnóstico temprano a nuestra población”.

El secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, indicó que en la campaña nacional se suman esfuerzos contra el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino, que representan la primera y segunda causa de muerte en las mujeres de 25 años y más en nuestro país.

Apuntó que durante este año el Centro Oncológico de Tamaulipas ha brindado 7,429 consultas y, de esas, el 52% son precisamente por cáncer de mama.

Asimismo, de las 1,407 sesiones de quimioterapia otorgadas, el 43% han sido para combatir esta misma enfermedad, concentrándose la mayor incidencia en Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico y Altamira.

Indicó que, en la estrategia estatal de cáncer de la mujer establecida en junio de este año, en el caso del cáncer de cuello uterino se trabaja bajo la meta 90-70-90: lograr que el 90% de las niñas estén vacunadas contra el virus del papiloma humano antes de los 15 años; que el 70% de las mujeres sean tamizadas con pruebas de alta precisión, y que el 90% de las pacientes diagnosticadas reciban un tratamiento oportuno, con el firme objetivo de reducir la incidencia a menos de cuatro casos por cada 100,000 mujeres y eliminar este problema como un problema de salud pública.

Mencionó que, contra el cáncer de mama, la meta es contundente: lograr que más del 60% de los casos se diagnostiquen en etapas tempranas y garantizar que más del 80% de las pacientes puedan completar su tratamiento multimodal.

“Sabemos que vamos por el camino correcto porque hoy tenemos más resultados que puedan celebrar la vida, pero hoy no caminamos desde el miedo, hoy caminamos desde la acción y la esperanza, caminamos en honor a esas 457 mujeres valientes que, tras meses de lucha, han sido dadas de alta y han hecho sonar la campana de la Victoria en el Centro Oncológico”, expresó.

Al término del evento, el gobernador, acompañado por el doctor Daniel Durán Perales, director general del Hospital Regional de Alta Especialidad, hizo un amplio recorrido por las diferentes áreas de esta unidad médica, que cuenta con extraordinarias instalaciones y lo más avanzado de la tecnología, entre otras, el área del tomógrafo simulador, utilizado para la planificación de tratamientos de radioterapia; el área de radioterapia de alta energía; el área de braquiterapia; el área de quimioterapia e inmunoterapia, y el área de tomografía computarizada, además de visitar el área de servicio de imagenología.