Estrategia “Niñas sí, Madres No”, previene el embarazo infantil, impulsa la educación: Olga Sosa

La estrategia de SIPINNA nacional con el gobierno de Américo Villarreal busca impulsar políticas públicas en favor de los derechos de la niñez

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Senadora Olga Sosa Ruíz participó en el lanzamiento de la Estrategia Nacional “Niñas sí, Madres No” y “Propuesta de Intervención Territorial para reducir la pobreza en Tamaulipas”, que tiene como finalidad erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, así como la pobreza en todas sus modalidades.

Junto a la titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Silvia Lorena Villavicencio Ayala y el gobernador Américo Villarreal Anaya, la legisladora federal destacó que programas como la beca Rita Cetina favorecen la permanencia de las niñas en las aulas, disminuyendo el riesgo de embarazos tempranos; así como la violencia física y sexual.

La congresista tamaulipeca, quien desde el Senado ha impulsado diversas iniciativas para la protección de las infancias, subrayó la importancia de que las niñas y niños permanezcan en las aulas y de reforzar la atención a las causas como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum a través de diferentes políticas públicas.

En Tamaulipas, la estrategia “Niñas sí, Madres No”, está enfocada a la prevención de embarazos en menores de 15 años, a través de acciones que involucran tanto a dependencias federales como a los gobiernos municipales.

Entre las principales acciones de la estrategia nacional está el combate a la pobreza a través de programas sociales federales y estatales, becas y apoyos que garanticen la permanencia de niñas y niños en las escuelas.

En ese sentido, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la coordinación con el gobierno federal; así mismo instruyó a su gabinete a reforzar las políticas a favor de la niñez tamaulipeca.

En síntesis las tres fases de intervención que busca fortalecer la protección de derechos: 1) municipios protectores de derechos, 2) espacios seguros, para que las escuelas y los hogares sean entornos de bienestar, respeto y protección, 3) hombres líderes promotores activos en la prevención de la violencia.

Por otra parte, la senadora Olga Sosa informó de las iniciativas que ha ingresado relativas a la protección de los derechos de los menores; reforma de los mil días de vida integrando una red de protección, prevención y respeto de derechos; la tipificación como delito el reclutamiento y utilización de niñas, niños, y adolescentes para el transporte, traslado, custodia o introducción de estupefacientes y finalmente, la iniciativa de brindar atención a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

En el encuentro participaron la titular de SIPINNA en Tamaulipas, Ivette Salazar Marquez; la delegada de Programas para el Bienestar, María Lourdes Puente Vizcarra; secretarios del gabinete, alcaldes y legisladores locales.