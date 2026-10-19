Con tradición y convivencia, celebran el Concurso del Novillo Gordo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2026.- Con la participación de productores ganaderos de la región y en un ambiente de convivencia familiar, el pasado domingo se llevó a cabo con éxito la Tercera Edición del Concurso del Novillo Gordo, en el marco de la Feria Tamaulipas 2026, un evento que promueve la mejora genética, la engorda de ganado y el fortalecimiento del sector pecuario en la entidad.

Durante el certamen, en el que participaron 18 novillos, se destacó el esfuerzo y compromiso de los productores por mejorar la calidad de sus ejemplares y contribuir al fortalecimiento de la actividad ganadera. Asimismo, se resaltó la importancia de fomentar el interés de las nuevas generaciones por las actividades del campo, promoviendo la continuidad y el desarrollo del sector ganadero.

Como parte de las actividades, se realizó el concurso “Atínale al peso”, en el que resultó ganadora Cielo Arizbet Treviño, originaria del municipio de Abasolo, Tamaulipas, quien acertó al peso del novillo seleccionado, que registró 830 kilogramos.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, asistió el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, quien reconoció el trabajo coordinado entre las instituciones y los productores para impulsar la ganadería tamaulipeca.

Durante su intervención, destacó la importancia de promover la ganadería, la engorda de ganado y el amor por el campo entre niñas, niños y jóvenes, a fin de fortalecer el relevo generacional y garantizar la continuidad de esta actividad productiva.

Asimismo, reconoció la participación y el compromiso de los criadores y engordadores de ganado, al señalar que su colaboración es fundamental para la realización de este tipo de encuentros, que permiten mostrar la calidad de los ejemplares y compartir experiencias entre quienes integran el sector pecuario.

Por su parte, Rubén López Acevedo, tesorero de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por impulsar la realización de estos concursos, al considerar que contribuyen a fortalecer la unidad entre las familias y la convivencia dentro del gremio ganadero.

El Concurso del Novillo Gordo forma parte de las actividades que permiten reconocer el trabajo de los productores, promover la competitividad y visibilizar la importancia de la ganadería para el desarrollo económico y rural de Tamaulipas.

También se dieron cita Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; José Octavio Merino Charrez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Rigoberto López Zavala, juez central del Evento de Novillo Gordo; y Eduardo Esteban Maraboto Martínez, director de Extensionismo Pecuario y Forestal, entre otras destacadas personalidades.