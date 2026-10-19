Avanza SEDUMA en la recuperación de Laguna La Escondida

Con la plantación de 11 mil árboles y actividades dirigidas a estudiantes, se busca recuperar este espacio natural de Reynosa y fomentar su conservación

Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2026.- Recuperar la Laguna La Escondida y conservarla para las futuras generaciones es una tarea que requiere trabajo constante. Como parte de este esfuerzo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) impulsó la reforestación de 11 mil árboles en los alrededores de este espacio natural de Reynosa, mediante medidas de compensación ambiental a empresas, además de involucrar a estudiantes y docentes en actividades para promover el cuidado de su entorno.

Durante una jornada realizada en el Parque Cultural de Reynosa, niñas, niños y jóvenes participaron en la plantación simbólica de 20 árboles de tres metros de altura, la elaboración de carteles y juegos de preguntas sobre biodiversidad, desarrollo sostenible y protección de las áreas naturales.

En representación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, el director de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, Daniel Alejandro Peñaloza Medellín, destacó que estas actividades forman parte de la estrategia de recuperación de Laguna La Escondida, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Explicó que la reforestación de 11 mil ejemplares, gestionada por SEDUMA con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), comenzó en agosto y concluyó recientemente. Los árboles fueron distribuidos en distintos puntos de la laguna y en la Casa de la Tierra, donde también se plantaron fresnos.

Precisó que, como parte del cumplimiento de las condicionantes ambientales, las especies recibirán mantenimiento durante cinco años, mientras que personal de la dependencia dará seguimiento a su conservación y desarrollo.

Peñaloza Medellín señaló que la recuperación de este espacio va más allá de plantar árboles. Por ello, el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con las secretarías de Recursos Hidráulicos, Bienestar Social y Administración, así como con dependencias federales como CONAGUA y SEMARNAT.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de casetas de vigilancia para reforzar la seguridad en el área natural protegida, además de estudios para determinar las condiciones del cuerpo de agua e identificar los contaminantes presentes.

Finalmente, destacó que involucrar a las escuelas es fundamental para lograr resultados a largo plazo, pues el rescate de Laguna La Escondida también depende de formar generaciones conscientes del valor de sus recursos naturales.

Con estas acciones, la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya mantiene el trabajo conjunto entre instituciones, comunidad educativa e iniciativa privada para recuperar uno de los espacios naturales más importantes de Reynosa.