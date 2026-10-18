Promueve Tamaulipas su potencial agroalimentario en el festival Mundo Mezcal

Ciudad de México.- Octubre 17 de 2026.- El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, acompañado de su equipo de trabajo, asistió a la inauguración oficial y al corte del listón de la segunda edición de “Mundo Mezcal. Festival del Agave, Tierra y Sazón”, encuentro que se lleva a cabo del 16 al 18 de octubre en la Ciudad de México.

Este evento tiene como objetivo promover la riqueza del agave y sus productos derivados, impulsar la actividad mezcalera, fortalecer los vínculos comerciales y generar oportunidades para productores y empresas del sector, además de destacar la importancia de la gastronomía, las tradiciones y la identidad cultural de México.

En el marco de la inauguración, Antonio Varela Flores destacó la relevancia del campo y reconoció el trabajo de las y los productores, al subrayar la importancia de impulsar las actividades agroalimentarias como motores de desarrollo económico y como parte fundamental de la identidad de Tamaulipas.

La participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura en este encuentro contribuye a visibilizar el potencial productivo del estado, así como a fortalecer la promoción de sus productos y las oportunidades de vinculación con otros actores de la cadena agroalimentaria.

“Mundo Mezcal. Festival del Agave, Tierra y Sazón” reúne a expositores, patrocinadores, aliados estratégicos, autoridades, representantes de los medios de comunicación y visitantes, quienes participan en un espacio dedicado al intercambio de experiencias y a la promoción de la cultura del agave, la gastronomía y las tradiciones mexicanas.

Así, mismo, como parte del programa inaugural, las autoridades e invitados especiales realizaron un recorrido protocolario por las distintas áreas de exposición, donde conocieron las propuestas de los participantes y la diversidad de productos y expresiones vinculados con el agave.

Con su participación en este encuentro, Tamaulipas refrenda el interés del gobernador Américo Villarreal Anaya de promover el trabajo de sus productores, fortalecer la presencia de las actividades agroalimentarias en espacios de proyección nacional e internacional y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector rural.

En la ceremonia estuvieron presentes Vidal Llerenas Morales, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); María del Sol Rumayor Siller, coordinadora general de “Mundo Mezcal.

Festival del Agave, Tierra y Sazón”; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo del Gobierno de Tamaulipas; Fernando Galicia Zamora, coordinador Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; y Celene Ramírez García, directora de Fomento Forestal, entre otras autoridades e invitados especiales.