POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Cierre de bancos, generan más de 7 mil desempleos

Seguramente usted ya se percato que hay una reducción de sucursales bancarias de diferentes instituciones y es en todo el país, tan sólo en el último año 492 instituciones cerraron sus puertas. Eso es entendible como tantos otros negocios que reducen su presencia física por ahorrar rentas de locales y salarios, pero el problema parece ir más lejos, cuando circulan de manera subterránea versiones de que algunas de las actuales firmas van a desaparecer totalmente, empezarán en algunos estados donde tiene más bajos rendimientos hasta que la matriz en la CdMx liquide el total de sus compromisos.

Esto no va a ocurrir mañana, ni el mes próximo. Es un proceso lento y ordenado y los funcionarios bancarios locales, ni niegan, ni confirman esta versión. Lo más que comentan es que: “Se está priorizando la banca digital”. Pero por lo pronto en diferentes estado0s están desapareciendo los bancos, el caso más reciente es una sucursal de Santander que acaba de desaparecer en el norte de Veracruz. Esto no significa que esta firma, entre otras, vayan a cerrar totalmente sus operaciones en México, pero hay expectación.

Por lo pronto, bancos como BBVA, Banamex, HSBC, Santander e Inbursa, están reduciendo su número de oficinas físicas en los últimos tiempos y priorizan la banca digital, sin que esto signifique que vayan a cerrar sus puertas en México. También existe otro síntoma, muchos cajeros están sin operar por alguna falla mecánica y otros no tienen dinero para despachar, es obvio que no hay interés por mantenerlos operando.

Asimismo, con la digitalización se han perdido alrededor de 7,400 empleos, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que de 11,732 bases pasaron a 11,240. Este es un dato duro, que desde luego pega en la economía del país.

Si usted es de los que se resiste a tratar con la tecnología, tiene que empezar a familiarizarse, porque en lugar de acudir a una sucursal, muy pronto tendrá que realizar sus operaciones desde un celular o computadora.

Es una realidad los bancos 100 % digitales ya están aquí, operan bajo una licencia bancaria, lo que representa que el dinero del cuentahabiente o inversionista está protegido por el seguro del IPAB (Instituto para la Protección al ahorro Bancario) es un organismo del Gobierno de México, que administra el seguro de depósitos bancarios y protege el dinero de las personas físicas y morales.

Si todo esto no le despierta confianza, o simplemente le resulta incómodo, pues lamento decirle que no hay de otra, para allá vamos, guste o no, esta es la era digital que nos tocó en suerte asumir.

Algunos de estos bancos digitales ya en operación son: Bineo (creado por Banorte), Openbank México (del grupo Santander), Ualá México , Revolut México, Plata Card (Banco Plata), Klar y Stori (SOFIPOs), Fintech y Mercado Pago la billetera del Mercado Libre, entre otros. Esperemos que el gobierno esté previendo un límite, porque la condición digital es un atractivo para la inversión, desde luego requiere un capital, pero tiene un gran ahorro en renta o compra de locales y en nómina.

¿Y usted ya tiene tratos con la banca digital?

De paso le recordamos que la banca tiene dos días inhábiles en noviembre y son “puente”, porque ambos caen en lunes, el 2, Día de Muertos y el 16 (por el día 20) la conmemoración de la Revolución Mexicana. Felices fiestas.

LA UAT, PRESENTE EN LA FERIA TAMAULIPAS 2026. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas está presente en el escenario de la Feria Tamaulipas 2026, donde mantiene un stand en que se ha programado la participación de dos facultades o escuelas diferentes diariamente, de esta manera ofrece a los visitantes a este evento, su oferta académica y fortalezas educativas.

El evento inició el pasado día 15 de octubre y concluirá el 26 de los corrientes en el escenario del Parque Bicentenario. El rector Dámaso Anaya Alvarado acudió al acto inaugural acompañando al gobernador Américo Villarreal Anaya, y en esa ocasión expresó su reconocimiento a la Feria de Tamaulipas 2026, como una vitrina de prosperidad, paz y desarrollo regional:

“Es un escaparate muy importante para muchos productores. Y es la mejor manera de dar a conocer a nuestro estado, la tranquilidad que actualmente tiene, donde cada municipio viene a presentar lo que puede aportar para el desarrollo de su comunidad”.

LLEVA GATTÁS “TU VOZ TRANSFORMA” A SAN LUISITO. – En una gestión que confirma su compromiso con Victoria, ciudad capital, el alcalde Lalo Gattás se mantiene cercano a la gente, oportuno en la gestión pública, y es a través del programa de atención ciudadana “Tu Voz Transforma, caminando por Victoria” que atiende y proporciona solución directa a la problemática de cada sector.

Esta vez visitó al fraccionamiento San Luisito, y ahí atendió, junto a su esposa Lucy de Gattás y su equipo de trabajo, peticiones de alumbrado público, bacheo, recolección de basura, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, temas relacionados a la competencia de su gobierno en materia de servicios públicos.

En este recorrido el alcalde de Victoria y su equipo de servidores públicos estuvieron en la calle Golfo de México del Frac. San Luisito al norte de la ciudad, donde escuchó y atendió directamente a las familias de ese sector, con una gestión personalizada, que agradece la propia ciudadanía en cada recorrido.

El éxito de estas jornadas está, en que el propio alcalde vincula al ciudadano con el titular del área responsiva para que se genere el compromiso de buscar una solución lo más pronto posible.

GESTIÓN DE GRANADOS APOYA PLANTELES ESCOLARES. – En Matamoros el alcalde José Alberto Granados Fávila viene trabajando muy de cerca con las instituciones educativas, escucha sus necesidades y atiende las peticiones de maestros, directivos del plantel y padres de familia, aportando soluciones. Estas demandas en ocasiones también son canalizadas a través del Sistema DIF que preside la señora Anita de Granados.

Beto Granados desde el inicio de su gestión se ha mantenido cercano y abierto a las instituciones de educación básica, atendiendo las necesidades, sobre todo cuando se trata de contribuir a mantener espacios más seguros, y que no presenten riesgos para la comunidad escolar y docentes.

Fue el caso del Jardín de Niños Hans Christian Andersen, donde se realizaron trabajos de demolición de una edificación, que por su mal estado, representaba un riesgo. Una vez derrumbados los muros, fueron retirados los escombros. “De pequeños detalles está hecha la historia” decía Napoleón Bonaparte, y ese es el caso.