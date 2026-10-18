Por: Raúl Terrazas Barraza

Presupuesto de Egresos 2027

Aunque las y los diputados del Congreso de Tamaulipas traen en este mes la mirada puesta en los procedimientos que llevan a cabo los partidos políticos a los que pertenecen, urge que también volteen a ver prioridades legislativas que no pueden dejarse para después de la política.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en la que despacha como titular Carlos Irán Ramírez González, espera que la propuesta de incremento al Presupuesto de Egresos 2027 sea aprobada, ya que la administración del doctor Américo Villarreal Anaya mantiene disciplina financiera y ha generado estrategias exitosas para mejorar los ingresos por impuestos y derechos.

Es de suponerse que, tras separarse de los asuntos de grilla, legisladoras y legisladores locales dediquen al menos unas tres semanas a analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos, para que, al final del período ordinario de sesiones de este, que es el tercer y último año de la Diputación 66, puedan aprobar el último plan financiero que les corresponde elaborar.

Según el Decreto 66-909 del Poder Legislativo de Tamaulipas, que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para este 2026 (PEE), la autorización dada al Poder Ejecutivo fue por el orden de los 81 mil 15 millones 864 mil 938 pesos, soportada, desde luego, por la respectiva Ley de Ingresos propuesta también por la Secretaría de Finanzas, en la cual se detalla la recaudación que se pretendía para este año.

La idea ahora es que, para el PEE 2027, se considere un aumento del cinco por ciento, equivalente a unos cuatro mil millones de pesos más. Por tanto, el presupuesto se situaría por arriba de los 85 mil millones de pesos, cantidad que rebasa en dos mil millones la proyección de egresos realizada a partir de la Ley de Disciplina Financiera.

Incluso, vale la pena considerar que los programas establecidos por la Secretaría de Finanzas para incrementar la captación de recursos por impuestos y derechos, así como la respuesta de los contribuyentes para ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales con el Estado, es decir, reducir la morosidad, modifican de manera positiva las proyecciones de egresos, porque el presupuesto superior a 85 mil millones de pesos previsto para 2027 es el que originalmente aparecería contemplado para 2028.

Entonces, la cantidad de recursos que las y los diputados tienen que aprobar antes del próximo 15 de diciembre, dentro de dos meses, es relevante porque está respaldada por la propia sociedad. Con el pago de las obligaciones fiscales al Estado, se otorga un voto de confianza al gobernador y a su equipo de trabajo, tanto del área financiera como de aquella encargada de vigilar que el ejercicio del dinero público se realice con apego a la ley y sea fiscalizado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por los entes federales correspondientes.

Es probable que, como ocurrió el año pasado, el Presupuesto de Egresos del Estado 2027 también sea aprobado por mayoría de votos en el Pleno del Congreso del Estado, dado que los panistas se niegan a votar a favor, porque ello significaría reconocer que durante la administración estatal del sexenio pasado hubo un desbarajuste total en materia financiera y presupuestal.

Obviamente, esto impactó en la captación de impuestos, porque la gente ya no quería pagar en las Oficinas Fiscales al saber que sus aportaciones desaparecían sin que las obras o los programas se ejecutaran.

Del Presupuesto de Egresos actual, entre los aspectos que fueron considerados relevantes tras su aprobación, destacó una reasignación de 230 millones de pesos provenientes de organismos autónomos, para que fueran aplicados en temas sociales. Asimismo, algunos rubros que crecieron para beneficiar a las y los tamaulipecos tienen que ver con el desarrollo social y la educación.

Fue aumentado en 21 por ciento el presupuesto para la Universidad de Seguridad y Justicia; en 14 por ciento para el campo, y se mantuvo el Fondo de Capitalidad, del cual las autoridades municipales pudieron echar mano para atender servicios que demanda la población.

Para 2027, el proyecto de presupuesto presentado por el área financiera del Gobierno del Estado considera inversiones para programas de bienestar, infraestructura, apoyo a los municipios, seguridad, educación y salud. Se trata de un documento integrado sobre la base de las necesidades presentadas por las dependencias de la administración estatal.

Por cierto, desde la semana pasada despacha como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas el contador José Mario Martínez Leal, quien se desempeñaba como secretario técnico en la Oficina del Gobernador y desde la cual contribuyó a la realización de acciones sustantivas basadas en buenos resultados

La Subsecretaría de Egresos estaba desocupada desde hace más de un mes, fecha en la que quien ahí trabajaba presentó su renuncia.

Martínez Leal, quien fue colaborador del doctor Ricardo Guerrero Morales, exjefe de la Oficina del Gobernador Américo Villarreal Anaya y actual Secretario de Salud en la entidad, desarrollará un buen papel, porque tiene el pulso de la dinámica administrativa, operativa, social y política en la que se basa la transformación de Tamaulipas planteada por el mandatario estatal desde el inicio de su gobierno, a partir del humanismo,