En Tamaulipas existe unidad y trabajo colaborativo para consolidar paz y bienestar: AVA

-Durante una emisión especial de Diálogos con Américo desde la Feria Tamaulipas, el gobernador destacó la participación de los 43 municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2026.- En Tamaulipas existe un momento de unidad, de trabajo colaborativo y participativo entre sociedad y un gobierno atento a velar por las necesidades de la población y además se siguen impulsando proyectos estratégicos y de desarrollo para consolidar un estado en el que vivamos en paz y con bienestar para y los tamaulipecos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Este domingo, durante el programa Diálogos con Américo, en una edición especial desde la Feria Tamaulipas 2026, el gobernador del Estado, destacó la participación de todos los municipios en esta gran fiesta en la que exponen su identidad, sus bellezas naturales, dan una muestra de su gastronomía y, en algunos de los municipios, inclusive, de un bagaje histórico, cultural, que se puede respirar en esas localidades.

Agregó que además de los stands, de los espacios recreativos, de los juegos mecánicos y el comercio, en esta Feria Tamaulipas, los municipios se han preocupado por impulsar también el emprendimiento con sus productos, el orgullo de mostrarlos, de probarlos y el tener la oportunidad de ver la visión que tienen en la elaboración de diferentes productos que pueden servir en diferentes ramos de los servicios que se pueden estar estableciendo.

“Visiten la Feria Tamaulipas, compartan con nosotros y, en esta visita a este lugar, llévense una probadita de un terruño y conocimiento de todos los municipios que integran esta gran entidad”, expresó el gobernador en una entrevista especial.

En el programa a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el mandatario tamaulipeco puso como ejemplo el impulso que se ha dado desde el Gobierno del Estado a la producción de mezcal y que ha permitido que ahora, en esta Feria 2026 se expongan más de 40 marcas, aprovechando el tener una denominación de origen de tequila y mezcal, lo que da oportunidades de mejores ingresos y, por tanto, de calidad de vida para las familias tamaulipecas, las comunidades y una mejor entidad.

“Ahí estaba, era como si fuera un cheque en blanco, pero nadie lo usaba”, refirió. Ahora tenemos todo un desarrollo de un proyecto mezcalero. Ya tenemos más de 40 marcas de mezcal que están participando y se están sumando, inclusive, en el comercio nacional, con visiones incluso de exportación”, mencionó.

Durante la entrevista, el gobernador recordó su recorrido por todo el estado para acompañar a las y los presidentes en sus informes de gobierno e insistió en clima de unidad y coordinación para velar por las necesidades de la población y el bienestar colectivo.

Explicó que, además de las peticiones individuales en materia de salud, seguridad, educación y empleo, los ciudadanos plantean proyectos de infraestructura carretera, caminos rurales, mejoramiento de escuelas y modernización de sistemas de abastecimiento de agua.

“Como siempre lo hemos dicho, que en Tamaulipas viven tamaulipecos y tamaulipecas que son gente de bien y que buscan, en un momento dado, ver cómo podemos avanzar, tener mejores condiciones de vida, pero también están preocupados por las condiciones de su entorno, de su comunidad”, expresó.

“Te piden una carretera o mejorar un tramo de un camino de terracería que comunica tres o cuatro ejidos. No es para una persona, es para la comunidad, es para el bien común”, indicó.

Consideró que esta visión comunitaria constituye una fortaleza para avanzar hacia mejores condiciones de vida y consolidar un desarrollo que alcance a las diferentes regiones de Tamaulipas.

De manera especial Américo Villarreal recordó que a pesar de haber estado muchos años fuera del estado desde niño, primero por el trabajo de su papá y luego para cumplir su formación profesional como médico especialista en cardiología, en su casa sus padres siempre le inculcaron el cariño hacia Tamaulipas y el venir a ver a los familiares durante el periodo vacacional.

“Nosotros sabíamos de niños que, si eran vacaciones, las vacaciones significaban Tamaulipas y Ciudad Victoria, a ver a tus abuelos. Y entonces, siempre eso nos generó una condición de mucho arraigo”, puntualizó.