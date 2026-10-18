Por: Roberto Olvera Pérez

Los registros en Morena

*Sorprende Luis García al registrarse y trae con que…

*Los Honores a la Bandera de este lunes serán en el Hospital Regional de Alta Especialidad

Hay algunos registros en Morena que sorprenden y le ponen sabor, seriedad y convicción rumbo al 2027, sobre todo para Coordinaciones Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tamaulipas. Y ahí se van sumando.

Ahí tiene el caso del atento y caballeroso Luis Eduardo García Reyes, quien a través de una publicación en su perfil de Facebook, informó que tomó la decisión de dejar el puesto un día antes de hacer el anuncio, con lo que concluyó una etapa de trabajo dentro del organismo estatal y se desempeñaba como titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

Ahora si trae todo el tiempo necesario para placearse y tratar buscar estar en primer lugar en las preferencias electorales para estar en la boleta como candidato a la presidencia municipal de Ciudad Victoria. Quienes lo conocemos trae un perfil político de madurez, además es raza, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho. Como dato y regístrelo: lo ve bien el número uno de Tamaulipas.

Y por si no lo sabe, aquí se lo decimos. Luis García es egresado orgullosamente del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria, donde estudió la carrera de Licenciado en Informática y en donde fue presidente de la Sociedad de Alumnos. Muy distinguido por cierto en esta prestigiada institución. Es casado y padre de tres hijos, el mayor de ellos estudia en el mismo Tec en la carrera de Ingeniería Civil. Por cierto, muy pronto será colega el chavo con el que esto escribe.

Podemos decir que Luis García es una carta nueva en el ambiente de la política victorense y que no se encuentra manchado políticamente hablando y eso podría ser para él, una significativa ventaja, además vendible electoralmente dialogando. Pero ojo, tiene enfrente competidores fuertes y de peso electoral para el mismo cargo. Tan solo uno y hay que mencionarlo, Hugo Reséndez Silva, quien trae muchas millas recorridas en territorio y lo ven bien también arriba y abajo con los que deciden. Total que sea el mejor para Victoria.

Por cierto, este domingo 18 de octubre se cerraban los registros en Morena. Y el que alcanzó, alcanzó, falta que hayan reunido los requisitos y si no para fuera.

NOTAS CORTAS

1.- La dirigencia nacional y estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, condescendió recientemente en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, nombramientos a quienes asumirán las coordinaciones municipales y distritales rumbo al proceso electoral de 2027. Y de entrada, ya están violando la Ley que habla del nepotismo. Tan solo uno, en Miquihuana con Roque Sánchez Carrizal, esposo de la actual alcaldesa azul Gladys Magalis Vargas Rangel. Que si dice que no está casado, pues hay concubinato y viven juntos desde muchos años.

Más explícito. El concubinato es la unión de dos personas que hacen vida en común de forma pública, constante y estable, sin estar casadas formalmente ante el Registro Civil. Y de esto también habla esta Ley. Así que pa’ tras los filders.

2.- El Químico Rene Lara Cisneros, agradece todo el apoyo ofrecido por la ciudadanía al registrarse como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para buscar ser el candidato de MORENA a la presidencia municipal de este bello Pueblo Mágico de Tula. Va por la reelección, tiene derecho y nuevamente la gana, además no hay quien le haga sombra. En Matamoros hace lo propio Beto Granados rumbo al proceso electoral de 2027 y en El Mante lo hace el morenista de pura cepa el Dr. Alberto Moctezuma Castillo, de quien no dudamos va por el triunfo en la próxima elección local.

3.- Merecido reconocimiento le otorgan al matamorense Baltazar Hinojosa Ochoa en la Convención Nacional Ganadera 2026 en Saltillo, Coahuila. Ganaderos destacaron su labor como Secretario de Agricultura y el impulso que dio a la comercialización y la actualización del Ingreso Objetivo para los productores del campo. El ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, recibió recientemente este reconocimiento de manos del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Felicidades mi Balta y que sigan los éxitos. Desde Ciudad Victoria nos congratulamos por esa distinción a tu persona. Te lo mereces.

4.- Para cerrar. En Tamaulipas, la carrera va agarrando rumbo por la gubernatura y comienza a calentarse los motores, sobre todo en Morena y al parecer ya cayó una, no aguantó los chingazos, ni modo. Suerte para la próxima y gracias por participar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.