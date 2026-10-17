La UAT consolida proyecto de aprovechamiento del laurel para el emprendimiento rural

Mediante el desarrollo de formulaciones científicas, la inauguración de un laboratorio especializado y la entrega de equipamiento en Jaumave, la máxima casa de estudios transforma el conocimiento universitario en desarrollo económico sustentable para Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tam.- 17 de octubre de 2026.-Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado y como parte de su compromiso con la innovación productiva y la responsabilidad social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) consolida el proyecto estratégico “Uso y aprovechamiento del laurel para el fortalecimiento de capacidades y emprendimiento comunitario”.

Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental impulsar la investigación aplicada, la transformación agroindustrial y la generación de valor agregado a partir del laurel santiaguillo en las zonas rurales del estado, marcando la transición de la recolección tradicional hacia un modelo productivo sustentable.

El proyecto cuenta con el financiamiento de la Secretaría de Economía de Tamaulipas y el trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, El Colegio de Tamaulipas, CANACO Victoria, el Ayuntamiento de Jaumave y el grupo comunitario Saberes y Raíces de Santiaguillo.

Como parte de este esquema de trabajo, investigadoras, docentes y estudiantes desarrollaron, en los laboratorios universitarios, cuatro formulaciones innovadoras de sazonador a base de esta planta. Asimismo, se llevó a cabo un encuentro de evaluación sensorial donde autoridades gubernamentales, académicos y empresarios degustaron y valoraron las propuestas gastronómicas.

Las valoraciones recabadas serán determinantes para seleccionar y perfeccionar las mejores opciones comerciales, demostrando la capacidad de la ciencia universitaria para responder a las exigencias del mercado.

Para consolidar la producción local directamente en el territorio, se llevó a cabo la inauguración oficial del nuevo Laboratorio para el Aprovechamiento y Transformación del Laurel, ubicado en el ejido Magdaleno Aguilar (Santiaguillo), en el municipio de Jaumave. A la apertura de este espacio estratégico se sumó la entrega directa de mobiliario, insumos y equipamiento especializado a los habitantes de la comunidad. Estas herramientas reforzarán sus habilidades técnico-productivas y les permitirán procesar el laurel con estándares de calidad directamente desde su lugar de origen.

La realización de estas acciones resalta el valor de la alianza entre la academia, el sector público, la iniciativa privada y las comunidades.