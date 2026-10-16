VINCULADO A PROCESO POR ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE MENOR

Un hombre identificado como Juan Antonio “N”, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, cometido presuntamente en agravio de una menor de edad, en hechos denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la información relacionada con el caso, la denuncia fue presentada por la madre de la menor, por cuya razón se iniciaron de inmediato las actuaciones ministeriales para investigar los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales del acusado.

Transcendió que tras una audiencia ante el juez de control, se le impuso al presunto la medida cautelar de prisión preventiva justificada, atendiendo a la necesidad de salvaguardar la integridad y seguridad de la menor.

Con la vinculación a proceso, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal, sin que ello implique una declaración de culpabilidad, pues el imputado conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.