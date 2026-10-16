Se instalará el 20 de octubre el Tianguis Campesino

Este próximo martes 20 de octubre se instalará nuevamente el Tianguis Campesino en la plaza principal de Soto la Marina, de acuerdo a lo que da a conocer el Lic. Víctor Hinojosa Gámez.

Indica el responsable del programa federal Sembrando Vida en Soto la Marina, que con las pasadas lluvias que se hicieron presentes en la mayor parte de nuestro municipio, los productos libres de conservadores artificiales que se siembran y cosechan por parte de los integrantes del programa Sembrando Vida se han estado produciendo de lo mejor, por lo que las familias que acudan adquirirlos se van a llevar a sus cocinas unos productos que son 100 por ciento libres de conservadores artificiales.

“Encontrarán una gran variedad de salsas, mermeladas, shampoo artesanal, derivados de nopal, tamales, jugos de frutas y muchos productos frescos del campo, indicó nuestro entrevistado, quien invita a la población a adquirir estos productos y a la vez consuman lo local.