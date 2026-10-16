Promueve STPS prevención del cáncer de mama con enfoque de género y derechos humanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres, bajo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas realizó la plática de sensibilización “Tocando Corazones, Salvando Vidas: Testimonio y Prevención”, dirigida a promover la detección oportuna del cáncer de mama.

La actividad, organizada por la Dirección de Género e Inclusión Laboral, se llevó a cabo en el Auditorio del Instituto Registral y Catastral, mediante un espacio de reflexión que vinculó la prevención con la perspectiva de género y los derechos humanos.

Durante la jornada se destacó la importancia de que las mujeres prioricen su salud a través de la autoexploración, las revisiones médicas periódicas y la atención oportuna, considerando que las responsabilidades de cuidado, las desigualdades de género y las barreras socioculturales pueden dificultar el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico.

La plática contempló el testimonio de una sobreviviente de cáncer de mama, presentado por Argentina Mercado, con el propósito de generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las mujeres durante el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación, además de contribuir a derribar el miedo y el estigma asociados con esta enfermedad.

A través de este ejercicio de sensibilización, la STPS buscó impulsar el autocuidado como una práctica de autonomía, corresponsabilidad y protección del derecho a la salud, promoviendo que las mujeres cuenten con información para tomar decisiones oportunas sobre su bienestar.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral Emmanuel Resendez Gómez, la directora de Género e Inclusión Laboral de la STPS, Cristina Mayela Lavín Sada; y la expositora Argentina Mercado, quienes participaron en esta actividad orientada a fortalecer la cultura de la prevención y la sensibilización sobre el cáncer de mama.

Estas acciones forman parte del compromiso institucional de impulsar entornos más igualitarios, promover el respeto a los derechos humanos y contribuir al bienestar integral de las mujeres, en concordancia con la política del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.