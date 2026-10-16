Presente SABG en la Feria Tamaulipas 2026 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno participa en la Feria Tamaulipas 2026. Su titular, Norma Angélica Pedraza Melo, acompañó a las niñas, niños y familias tamaulipecas que se dieron cita en la inauguración de esta fiesta.

Ahí refrendó su compromiso por acercar a las familias tamaulipecas acciones y programas orientados a fortalecer la ética, integridad y prevención de conductas indebidas en la función pública, al promover una cultura de honestidad y responsabilidad ciudadana mediante el programa “Sembrando Valores”.

“En nuestro stand, hemos preparado dinámicas lúdicas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, la dependencia promueve principios como la honestidad, honradez, solidaridad, confianza, cooperación, respeto y cuidado del entorno, fomentando su práctica en la vida cotidiana, en congruencia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya”, comentó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno en Tamaulipas.

Estas actividades representan una oportunidad para acercar a la ciudadanía los principios de transparencia e integridad y buen gobierno de manera participativa, fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de conducirse con honestidad tanto en el servicio público como en la vida diaria.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la formación de una ciudadanía responsable y la consolidación de generaciones de ciudadanos con una cultura de integridad, en apego a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.