Ofrece SEBIEN actividades deportivas y artísticas en stand de Feria Tamaulipas 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- A través de un programa de entretenimiento familiar, así como de difusión cultural y deportiva, la Secretaría de Bienestar Social está presente en la Feria Tamaulipas 2026, con el propósito de ofrecer esparcimiento y diversión en un ambiente de alegría, música y convivencia.

La titular de SEBIEN Silvia Casas González informó que en este recinto ferial se tendrán actividades culturales, artísticas y deportivas, preparadas por personal de la dependencia para toda la familia en un ambiente de bienestar para todas y todos los tamaulipecos.

Las actividades van desde la disposición de espacios para que los más pequeños coloreen ilustraciones de los productos que componen los paquetes alimentarios, Pinta Valores, decoración de cascarones de huevo, dinámicas deportivas, la participación de los grupos de expresión musical y de danza regionales, y la actuación especial del Conjunto Típico Tamaulipeco.

Todas estas actividades se estarán desarrollando a lo largo de dos semanas en el marco de esta fiesta representativa del estado.

“Desde el primer día de esta feria, es muestra de lo que promueve nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, de convivir en paz y alegría y fortalecer nuestras raíces, nuestra identidad”, refirió.

En este marco de alegría y disfrute, Casas González precisó que por parte del Instituto Tamaulipeco del Deporte (INDE), se dispondrá de dinámicas de tiro penal de fútbol, de enceste de canasta de basquetbol y concurso de ejercicios con premio (lagartijas, sentadillas y salto de cuerda).

Por su parte, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) tendrá presentaciones musicales y de danza regional como el grupo “Raíces Huastecas” de la Casa del Arte con manifestaciones de las zonas sur y norte del estado.

Indicó que todas estas actividades, además de ofrecer entretenimiento, expresan una motivación para que la población infantil y juvenil practique los deportes y se interese en interpretar las expresiones de la música y la danza que proporcionan arraigo e identidad.