Impulsa UPV emprendimiento y creación de negocios entre sus estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- Con el objetivo de obtener conocimientos y herramientas para convertir una idea de negocio en un proyecto viable, estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) participaron en el curso “Emprendimiento: Haz de tu idea un negocio”.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, indicó que esta capacitación es organizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y Citibanamex, a través de Educación Financiera Citibanamex, en colaboración con Impact Hub Ciudad de México, y coordinada en la institución por José Luis Flores Hernández, docente de las asignaturas de evaluación financiera de proyectos y auditoría administrativa.

Explicó que el curso se realizó en modalidad digital, con una duración de aproximadamente un mes, repartido en cinco módulos: el módulo 1, Introducción al Emprendimiento; el módulo 2, La Ideación; el módulo 3, El Modelo de Negocio; el módulo 4, El Lanzamiento; y el módulo 5, La Formalidad Empresarial.

Informó que participaron alrededor de 50 estudiantes quienes obtuvieron su constancia de estas instituciones y aprendieron a planear, organizar y administrar adecuadamente los recursos financieros, además de tomar mejores decisiones en el ámbito de la educación financiera y los negocios.

“Fue un curso de gran aprendizaje; abordaron puntos como la identificación de oportunidades, la elaboración de un plan de negocio y aspectos básicos como costos, ingresos, ahorro, financiamiento y manejo responsable del dinero”, subrayó el rector.

Felicitó a las y los participantes y enfatizó que el emprendimiento representa la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, al incrementar las posibilidades de tener mayores ingresos. Resaltó que la UPV continuará impulsando este tipo de actividades con la idea de brindarles a sus estudiantes una educación integral.

Destacó el apoyo que la universidad recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una educación superior humanista, de calidad y pertinente a las vocaciones sociales y económicas de la región.