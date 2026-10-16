Impulsa Tamaulipas la cadena productiva del agave con apoyos por 8 millones de pesos

La entrega se realizó en el Pabellón Hecho en Tamaulipas de la Feria Tamaulipas 2026; también se reconoció a empresas locales con 122 nuevos distintivos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 16 de 2026.- En el marco de la Feria Tamaulipas 2026, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, realizó en el Pabellón Hecho en Tamaulipas la entrega simbólica de apoyos por 8 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva del agave, desde su producción hasta la comercialización de sus derivados.

A través del programa Tamaulipas, Tierra de Agave, estos apoyos beneficiarán a 68 familias de los municipios de San Carlos y San Nicolás, con el propósito de fortalecer la actividad mezcalera, ampliar las oportunidades de comercialización y contribuir al bienestar de las comunidades productoras.

Esta acción representa un avance en el cumplimiento de los acuerdos establecidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya en favor de las y los productores mezcaleros de Tamaulipas, además de reafirmar el respaldo institucional a un sector que contribuye al desarrollo económico regional y a la identidad productiva del estado.

Durante el evento también se llevó a cabo la segunda entrega simbólica de distintivo Hecho en Tamaulipas, con la incorporación de 122 nuevos distintivos que reconocen la calidad y formalidad de los productos y servicios de empresas tamaulipecas.

Estos distintivos contribuyen a fortalecer la identidad de las marcas locales, promover su reconocimiento y generar mejores condiciones para su posicionamiento en el mercado, favoreciendo el crecimiento empresarial y la competitividad de Tamaulipas.

A través de estas acciones, la Secretaría de Economía da continuidad a una estrategia integral para impulsar tanto al sector mezcalero como a las empresas locales, promoviendo mayores oportunidades de desarrollo y comercialización para los productores y emprendedores del estado.

Asimismo, se contempla un segundo evento para realizar la entrega de la totalidad de los apoyos destinados a fortalecer la actividad mezcalera en la entidad.