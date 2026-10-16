Impulsa SET la unidad y colaboración entre estudiantes de las cinco unidades UPN de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- Con el propósito de ser un espacio para fortalecer la formación académica, la convivencia y el intercambio de experiencias, y con la participación de estudiantes, docentes y directivos de las cinco unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el estado, se realizó el Primer Encuentro Estatal Inter-UPN Tamaulipas 2026.

Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional de Docentes y representante del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, expresó que este encuentro académico, cultural y deportivo reunió a representantes de las unidades 281 Victoria, 282 Tampico, 283 Matamoros, 284 Nuevo Laredo y 285 Reynosa.

Chávez Cobos resaltó que este encuentro representa también una oportunidad para consolidar la unidad institucional de las Universidades Pedagógicas Nacionales, fortalecer sus valores y promover el talento de las y los futuros profesionales del sector educativo en la entidad.

Señaló que la formación de las y los docentes debe trascender los salones de clases mediante actividades o acciones que fomenten el trabajo en equipo, la identidad cultural, el respeto y la colaboración entre las instituciones universitarias en el estado.

Con este primer encuentro estatal, la Secretaría de Educación reafirma su compromiso de impulsar una formación docente integral y fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas, en beneficio de la educación tamaulipeca, acorde con la visión educativa que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya.