EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el mundo político de Soto la Marina empieza a calentarse al menos por parte de los Morenistas y es que hasta el cierre de la presente edición son ya dos los ciudadanos que han presentado de manera oficial sus respectivas solicitudes para participar tras el cargo de Coordinador Municipal de la Defensa de Transformación y la Soberanía…La realidad es que quien resulte beneficiado con dicho cargo estará en el camino indicado rumbo a la candidatura la Alcaldía de MORENA en el 2027…JORGE LUIS GUAJARDO REYES se registró al igual que JOSE PECERO…Este trámite lo realizaron cada uno por su lado, claro está y de inmediato le dieron rienda suelta a su publicación a través de sus redes sociales y claro que también por medio de EL REDACTOR…No quiere decir para nada que solamente ellos dos vayan a jugar, ya que todavía tienen hasta el domingo 18 para que otros morenistas interesados hagan lo mismo, me refiero en cuanto a que presenten sus solicitudes…Es harto probable que acá en Soto la Marina vayan a jugar de aliados los de MORENA con el PT y con el VERDE según los trascendidos que nos llegan de Ciudad Victoria, aunque las alianzas se van a concretar hasta diciembre…De que la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ va a buscar su propia reelección de eso casi podemos estar seguros y es que de hecho algunos miembros del cabildo ya lo han andado comentando ante quienes los deseen escuchar, que la joven presidenta municipal si va en el 2027…Aunque mejor nos esperamos a que sea ella misma quien nos confirme dicha especie…Lo que si es cierto es que para antes de que finalice este año MORENA ya tendrá definido el tema de sus candidaturas a las 43 presidencias municipales para el 2027, así como para las diputaciones locales, aunque también estarán en juegos las federaes…En los municipios al momento de conocerse los nombres de quienes serán nombrados para las Coordinaciones de la Defensa de la Transformación de manera natural de ahí podremos saber los nombres de quienes irán en las boletas municipales…Que quien tiene o en su momento seguramente tendrá la última palabra a ese respecto, claro que será el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA por ser el líder moral en Tamaulipas de MORENA…Y no porque él pueda dar visto bueno a candidatos de MORENA, por fuerza ya vayan a tener sus triunfos asegurados el día de la elección constitucional…Los gobernadores también se han equivocado al poner a sus candidatos en diferentes procesos electorales y aquí en Soto la Marina hay pruebas de ello…Cierto es que siendo MORENA el partido en el poder con todo lo que esto conlleva, puede tener una buena ventaja ante los demás partidos, pero hay que recordar que aunque en ocasiones el pueblo se equivoque, el pueblo decide el rumbo de las elecciones en la soledad de las urnas de votación…Y así palo dado……En ese sentido para finales de este año 2026 Soto la Marina aun con las temperaturas frías que se esperan, va a ser todo un infierno por lo caliente de la cosa política…Para finales de este año, con toda seguridad ya se sabrá quienes quedaron fuera de la candidatura guinda y por ello es que habrá algunos inconformes, no se si pocos o muchos…Pero como todo proceso interno que deja heridos no creo que el de MORENA vaya a resultar diferente a los que anteriormente se han desarrollado…En ese sentido creo que la estructura de gobierno de Soto la Marina que responden a la línea de MORENA serán los primeros que van a estar en la línea de lucha de los abanderados del partido guinda…Podrán decir algunos que por sus mismas responsabilidades públicas no podrán hacer campaña y en parte tienen razón, pero en sus ratos libres si pueden desarrollar actividades políticas, solamente que no quieran…Cambiando de rumbo la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ tiene en puerta una excelente noticia para las familias del Ejido La Peñita, misma que se las dará a conocer de manera oficial en los días que están por venir…La Peñita es de los ejidos más antiguos de Soto la Marina y en verdad se merece esta importante obra que la alcaldesa les tiene preparada…Es uno de sus compromisos de campaña…Pues me dicen que en el hermano municipio de Aldama el ex alcalde ABAD SMER SILVA cabalga en caballo de hacienda rumbo a la candidatura del VERDE a la alcaldía…ABAD es un político que sabe de tiempos y de circunstancias…Hace casi tres años se hizo a un lado en concordancia y lealtad con su gran amigo el dirigente estatal de ese partido MANUEL MUÑOZ CANO con quien tiene un buen de años trabajando en diferentes tareas político electorales…Pero al parecer esta vez el proyecto de la candidatura goza del visto bueno de las alturas y la realidad es que si gana la candidatura del VERDE en Aldama, sería un gran candidato por la cercanía y el contacto que tiene desde hace muchos años con la comunidad de ese ganadero y próspero municipio…Además de que ABAD tiene una muy fuerte estructura que está solamente esperando la señal de arranque…En terrenos de Soto la Marina déjeme le comento que el 25 de noviembre se estará llevando a cabo el concurso de escoltas de la zona 17 de escuelas telesecundarias, de acuerdo a lo que me comentó el Supervisor, Profr. JOSE MANUEL TIJERINA CASTILLO…El primer lugar se ganará en su momento el honor de representar a esta zona en la etapa regional…Mientras tanto el concurso de esta zona se desarrollará en el Centro de Bienestar y Paz de nuestra cabecera municipal…Hasta el momento de cerrar la presente colaboración quedó pendiente una entrevista con el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en lo referente a su participación o no dentro del proceso interno de MORENA por la candidatura de Soto la Marina…Me comentó el pasado jueves por la mañana que se encontraba en una importante reunión en la Ciudad de México…Pero aún tenemos tiempo para esta interesante plática…Lo cierto es que más allá de lo que nos haga saber de manera oficial en estos próximos días JUAN JESUS tiene un intenso trabajo de promoción partidista para el partido en el poder durante estos últimos ocho años…Al inicio de la presente colaboración les comenté sobre las intenciones de JORGE LUIS GUAJARDO en el tema de su registro para el cargo de Coordinador Municipal de la Defensa de la Transformación en nuestro municipio y quien apenas presentó su registro, de inmediato, posteó una foto con su familia en su red social…La imagen del buen JORGE siempre ha sido la de una persona de familia y de solidos principios mismos que al lado de su esposa bien que ha sabido inculcar a sus hijos el mayor ya todo un profesional de la medicina y el más chico un destacado estudiante de nivel medio superior…Pues “El TRUKO” no deja de “olfatear” el presupuesto de Soto la Marina y lo más seguro es que se va a salir con la suya en cuanto a sembrar en la candidatura local a uno de sus allegados…Según algunos muy cercanos a la familia MEDINA ahora Secretario General del PAN se entendió mucho mejor en el tema de los negocios por medio de las obras con el ex alcalde HABIEL que con el cachorro TOÑITO…Lo cierto es que TRUKO tiene especial interés en las candidaturas panistas de los municipios de este distrito electoral que tiene como sede a Xicoténcatl su tierra y bunker político…Igual de cierto es que TRUKO se ha llevado la fiesta muy en paz con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y como es político de la vieja escuela amén de tener un colmillo político de lo más retorcido, bien pudiera en un momento dado “soltar” el cuerpo en algunos municipios para no despertar la ira del actual sexenio…Negociar, pues, algunas derrotas de su propio partido…Si entregó plazas políticas de sus propios compañeros panistas, cuando fue Secretario General de Gobierno, con mayor razón ahora que es oposición…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…