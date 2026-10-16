En la Feria Tamaulipas 2026, Obras Públicas te muestra cómo se transforma el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- Con la inauguración oficial de la Feria Tamaulipas 2026, avalada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se fortalece un espacio que promueve la identidad, las tradiciones y el orgullo de las y los tamaulipecos. Asimismo, se refleja el trabajo coordinado y la participación de las distintas dependencias para mostrar, a través de sus stands, lo mejor de nuestro estado.

La Secretaría de Obras Públicas les dio la bienvenida a todas y todos los visitantes de este magno evento con un stand en el que destaca la maqueta titulada “De la Presa a tu Casa”, que representa la planta potabilizadora que construye el Gobierno del Estado para abastecer la segunda línea del acueducto que suministrará agua a la población de Ciudad Victoria.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la dependencia estatal, estuvo presente para recibir a las familias que visitaron este espacio dedicado a dar a conocer las obras que transforman a Tamaulipas.

“Gracias a la visión del gobernador, nuestro estado se ha transformado con obra pública que beneficia a los 43 municipios de Tamaulipas. En este importante evento, damos a conocer algunos de los proyectos más trascendentales”, refirió el secretario.

El servidor público agregó que este año, la Secretaría de Obras Públicas comparte con videos, una mega maqueta, dinámicas, juegos recreativos y lotería toda la infraestructura que se lleva a cabo en todas las regiones de la entidad.