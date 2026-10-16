Dictan plática de concientización a estudiantes del CBTA sobre la prevención de accidentes en motocicleta y uso del casco

Porque la prevención salva vidas, en el CBTA 271 Soto la Marina se dictó una plática a los jóvenes estudiantes sobre la importancia la prevención de accidentes en motocicleta y el correcto uso del casco.

En dicha plática de concientización participaron distintas autoridades y corporaciones de emergencia, quienes hicieron ver a los jóvenes que utilizan la motocicleta como su medio de transporte, que distintas disposiciones respecto al uso de dichas unidades, lleva como principal propósito que se protejan de un accidente, tomando en cuenta todas las recomendaciones que se hacen al respecto.

La Directora del CBTA 271, Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, dijo que en nombre de la comunidad educativa, agradecía la participación del Capitán de Marina, Marco Antonio Trejo; del Director de Protección Civil, Enrique Enríquez Hernández; del Delegado de la Guardia Estatal, Vicente Fernando Corona Martínez; del Director de Tránsito Municipal, Juan Banda Conde, así como de la representación de la Secretaria Técnica Regional de la Secretaría de Gobernación, por compartir sus conocimientos y promover entre las y los jóvenes una cultura de prevención y responsabilidad vial.

“En nuestra comunidad educativa, estamos convencidos de que la educación y la prevención son fundamentales para proteger la vida de nuestros estudiantes, por ello, reconocemos estas acciones que contribuyen a crear conciencia sobre la importancia de conducir con responsabilidad y utilizar siempre el equipo de protección adecuado”, expresó en un mensaje la directora del CBTA 271, afirmando que usar casco no es una opción, es una responsabilidad.