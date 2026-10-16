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Celebrará el COBAT 16 el 28 Aniversario de su fundación

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Con una serie de actividades, en el COBAT 16 de Soto la Marina se va celebrar el 28 Aniversario de su fundación.

Así informa sobre el particular la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena en su calidad de directora, quien refiere que tan importante fecha tiene que celebrarse en grande, en el entendido de que son muchas las generaciones que han egresado de este plantel de educación media ahora a su cargo.

Hay que reconocer el gran trabajo de los fundadores y antecesores en este prestigioso Plantel 16 del COBAT, porque con el paso de los años se ha convertido en una institución de alto prestigio y de cual muchos alumnos que pasaron por sus aulas ahora son reconocidos profesionistas.

Informa la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que entre las actividades a desarrollar los días 27, 28 y 29 de octubre, incluyen conferencias, encuentros deportivos, elección de rey y reina, zumbatón y una exposición fotográfica.

Refiere asimismo nuestra entrevistada, que con gran orgullo se habrá de invitar a las autoridades educativas y municipales, entre otros invitados especiales para que los acompañen en esta magna celebración por el 28 Aniversario de la fundación del COBAT 16.

 

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