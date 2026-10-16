Aprovechan conductores 50% de descuento en licencias durante la Feria Tamaulipas 2026

-La Secretaría de Finanzas ofrece licencias de automovilista y chofer particular con descuento durante la feria.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- Para acercar los servicios públicos a las familias tamaulipecas, el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa acciones como la instalación de una oficina fiscal móvil en la Feria Tamaulipas 2026. El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que en este módulo las y los visitantes pueden tramitar licencias de automovilista y de chofer particular.

El espacio está climatizado y cuenta con suficientes asientos para brindar una atención más cómoda y evitar largas filas. Durante la primera jornada se realizaron más de 200 trámites de licencias.

En el módulo se expiden únicamente licencias de automovilista y de chofer particular, con vigencia permanente o por dos años. Durante la feria, ambas modalidades cuentan con un descuento del 50%: la licencia permanente de automovilista cuesta 821 pesos, frente a su precio regular de 1,642 pesos, y la de dos años, 469 pesos, en lugar de 938. Para chofer particular, la licencia permanente tiene un costo de 997 pesos, frente a los 1,994 pesos habituales; la de dos años cuesta 587 pesos, en comparación con su precio regular de 1,173 pesos.

La oficina fiscal móvil estará instalada del 15 al 25 de octubre. El horario de atención es de lunes a jueves, de 5:00 p. m. a 9:00 p. m., y de viernes a domingo, de 4:00 p. m. a 9:30 p. m.

La Secretaría invita a las personas interesadas a consultar los requisitos en su página oficial antes de acudir a realizar el trámite.

Quienes se formen para solicitar su licencia y no alcancen a recibirla impresa durante el horario de atención quedarán registradas con su descuento y podrán acudir a cualquier oficina fiscal para concluir el trámite antes de que finalice el año.