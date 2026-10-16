Américo y María de Villarreal invitan a disfrutar del Pabellón DIF en la Feria Tamaulipas 2026

-El espacio ofrece actividades recreativas, productos artesanales, talleres de capacitación, presentaciones artísticas y orientación sobre los programas de asistencia social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 16 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, inauguraron el Pabellón DIF en la Feria Tamaulipas 2026 e invitaron a las familias a visitar este espacio, donde encontrarán actividades recreativas, talleres, productos artesanales, presentaciones artísticas y orientación sobre los programas de asistencia social.

Del 15 al 26 de octubre, las y los visitantes pueden conocer el trabajo de las distintas áreas del organismo estatal, participar en actividades recreativas y recibir información sobre los servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias que requieren atención prioritaria.

Entre los espacios destacados se encuentra el de la Escuela Camino de Luz, que promueve la capacitación, la rehabilitación integral y la inclusión social de personas con discapacidad visual. Las y los visitantes pueden conocer y adquirir artesanías elaboradas por sus estudiantes, como bolsas tejidas con técnicas de crochet y macramé, accesorios y otros artículos hechos a mano.

La venta de estas piezas contribuye a impulsar los proyectos productivos de sus creadores, reconocer sus habilidades y favorecer su autonomía económica. Cada artículo refleja la creatividad y el esfuerzo de quienes encuentran en el trabajo artesanal una oportunidad para desarrollar sus capacidades y compartir su talento.

También participa la Dirección de Fortalecimiento Familiar, con muestras de los trabajos realizados en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) “Clarita Nava de Ulibarri”, donde se promueve la capacitación para el trabajo mediante talleres de belleza, cocina, corte y confección, manualidades y otras actividades ocupacionales.

Estas opciones formativas favorecen el desarrollo de habilidades que pueden contribuir a la economía familiar, además de impulsar el aprendizaje de oficios y el desarrollo personal. La participación del CEDIF permite mostrar los resultados de esta labor y dar a conocer las alternativas de capacitación disponibles para la población.

El Pabellón DIF también cuenta con espacios de orientación y acompañamiento a cargo de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y la Dirección de Atención a Población Prioritaria.

Estas áreas ofrecen información sobre protección de derechos, orientación legal, mediación y alternativas de atención institucional, según las necesidades de cada persona. A su vez, las áreas de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario dan a conocer las acciones que contribuyen al bienestar familiar, entre ellas los programas de alimentación escolar y las estrategias para fortalecer los espacios comunitarios.

Las actividades recreativas y las presentaciones artísticas complementan la oferta del pabellón, que reúne en un mismo lugar servicios de asistencia social, capacitación, cultura y convivencia familiar

El DIF Tamaulipas invita a las familias a visitar este espacio durante la Feria Tamaulipas 2026, que se realiza del 15 al 26 de octubre en Ciudad Victoria, para conocer sus programas, apoyar los emprendimientos artesanales de las y los estudiantes de Camino de Luz y descubrir las oportunidades de capacitación que ofrece el CEDIF “Clarita Nava de Ulibarri”.

Con esta participación, el Sistema DIF Tamaulipas acerca sus servicios a la población y refrenda su compromiso con la inclusión, el fortalecimiento familiar y el desarrollo integral de las y los tamaulipecos.