Suma la UAT esfuerzos contra el cáncer de mama mediante el Zumbathón con Causa “Energía Rosa”

Ciudad Victoria, Tam.- 15 de octubre de 2026.- En un ambiente de fiesta, empatía y alto sentido comunitario, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó con gran éxito el Zumbathón con causa “Energía Rosa: Baila, Dona, Inspira”, consolidando el compromiso social, humanista y de bienestar que distingue a la gestión del rector Dámaso Anaya Alvarado.

La convocatoria registró una amplia respuesta en todo el territorio estatal, alcanzando un notable aforo en los gimnasios multidisciplinarios de Ciudad Victoria, El Mante, Tampico, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

Familias, estudiantes, docentes y miembros de la sociedad civil acudieron a los espacios universitarios entregando taparroscas de plástico como boleto de acceso, transformando cada aportación en un respaldo tangible para quienes enfrentan el cáncer de mama.

El punto representativo del encuentro tuvo lugar en la capital del estado, donde la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, encabezó las actividades acompañada por directivas y autoridades universitarias, destacando que el bienestar, la formación integral y el acompañamiento con sentido humano constituyen pilares prioritarios de la actual gestión.

En este marco, la titular de Familia UAT concretó la entrega simbólica de la colecta a la presidenta de la asociación civil Un Cachito de Luz, Magdalena Pérez Juárez, quien expresó su gratitud a universitarios y sociedad en general, subrayando que los materiales entregados traducen la suma de voluntades en recursos vitales para financiar quimioterapias, estudios especializados y medicamentos de primera necesidad para pacientes oncológicos.

A la par, las sesiones masivas de activación física permitieron promover el autocuidado, la cultura de la prevención y la importancia de la autoexploración y detección oportuna. A través de dinámicas rítmicas, de concientización e información preventiva, los centros deportivos de la UAT se consolidaron como espacios activos de salud pública y fraternidad.

Con la realización de este despliegue estatal, la UAT reafirma su rol proactivo en la agenda social de Tamaulipas, demostrando que la infraestructura y el espíritu universitario están permanentemente al servicio de la comunidad, fortaleciendo los lazos de empatía, corresponsabilidad y bienestar en todo el territorio estatal.v