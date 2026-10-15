Programas alimentarios son pilar de la SEBIEN

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2026.- Al conmemorarse el Día Mundial de la Alimentación, la Secretaría de Bienestar Social refrenda el compromiso de atender con la dotación de alimentos nutritivos y de calidad a todas las personas que viven en condiciones de pobreza o que se encuentran en situación de calle, en concordancia con la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya que ha ordenado acciones concretas para que se cumpla con este derecho que tienen las familias tamaulipecas.

La titular de la SEBIEN señaló que el derecho a la alimentación es principio en la política social que se practica por medio de programas y acciones, entre los que mencionó Alimentando tu Bienestar, que actualmente distribuye 1 millón 500 mil paquetes alimentarios que llegan directamente a 300 mil beneficiarios este año, cuya entrega se realiza en coordinación con el DIF estatal.

Otra estrategia que describió es la infraestructura disponible para los Comedores del Bienestar que hoy sirven comida caliente dos veces al día de lunes a viernes en 67 comedores instalados en 32 municipios del estado, más los que están en proceso de creación con la colaboración de los gobiernos municipales hasta alcanzar una cobertura total en el estado.

En este ámbito, destacó la ampliación del servicio de alimentos para personas en situación de calle, tras la modificación de las reglas de operación del programa S121, publicado recientemente en el Periódico Oficial del Estado (POE), como parte del fortalecimiento de la estrategia de seguridad alimentaria.

La titular de la SEBIEN dijo que la atención a la seguridad alimentaria es fundamental para disminuir las desigualdades sociales y mejorar las condiciones de bienestar de las familias con mayores limitaciones económicas.

“En Tamaulipas, esta prioridad de la política social del gobernador Américo Villarreal Anaya se ha materializado con acciones focalizadas, orientadas a asegurar el acceso constante a alimentos básicos y de calidad, especialmente en áreas que presentan vulnerabilidad o rezago social”, expresó.

Casas González destacó que el estado registra actualmente el nivel de pobreza extrema más bajo de su historia, resultado de la aplicación de programas y acciones dirigidos a disminuir las carencias sociales y donde la estrategia de cobertura alimentaria ha sido fundamental.

El Día Mundial de la Alimentación fue proclamado en 1981 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); se celebra el 16 de octubre y tiene como objetivo principal visibilizar los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria, promover la seguridad alimentaria, la nutrición adecuada y fomentar la acción global para erradicar el hambre, así como reforzar el derecho a la alimentación, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos.