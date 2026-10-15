POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< 40 mil MDP gestiona AVA para el corredor Golfo Norte

Este jueves 15 el gobernador, Américo Villarreal Anaya, desarrolló una intensa agenda de trabajo en dos puntos del estado, primero en Nuevo Laredo en compañía de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas en la que destaca la inauguración de infraestructura estratégica con inversión conjunta de 597 millones de pesos y por la tarde/noche el mandatario presidió el acto de inicio de la Feria Tamaulipas 2026 en la capital del Estado.

Son tres las obras entregadas en Nuevo Laredo para su aprovechamiento, una de ellas el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, que es un recinto educativo científico, cuya inversión rebasó los 277.5 millones de pesos; también cortó el listón inaugural de una nueva escuela primaria “Beatriz Anaya de Villarreal” en la que se invirtieron 36 millones de pesos, y beneficiará a la niñez de la colonia El Progreso; asimismo el gobernador de Tamaulipas, puso en marcha oficialmente, un puente estratégico, que viene a agilizar y fortalecer el flujo del transporte de carga hacia la aduana, un acto que impulsa y refuerza la competitividad de esa región.

Eso fue en Nuevo Laredo, pero por la tarde-noche, el mandatario estatal acompañado de alcaldes de diferentes municipios, inauguró oficialmente la Feria Tamaulipas 2026, arrancando el desarrollo y celebración de una cartelera cultural y de entretenimiento en el Teatro del Pueblo, donde familias de todo el estado estarán acudiendo a gozar de diferentes espectáculos.

En ese marco el gobernador Américo Villarreal informó que las gestiones que viene realizando con gobierno federal, presentan un avance sustancioso, como lo demuestra el hecho de que, a finales de año, se licitará las obras del Corredor del Golfo Norte, una megaobra carretera de cuatro carriles, que conectará la zona sur del estado con Reynosa. Este ambicioso proyecto tendrá una inversión estimada de 40 mil millones de pesos.

BETO GRANADOS “PINTA” PARA LA REELECCIÓN. – El alcalde de Matamoros Alberto Granados acumula puntos de muy buen desempeño frente a las demandas del municipio, fue el caso de una actuación en tiempo récord para hacer frente a las zonas inundadas por las recientes lluvias, sin descuidar la agenda cotidiana que incluye eventos, como fue el Festival Cultural de Otoño y ahora dirige los preparativos para figurar en la muestra del Tamaulipas de nuestro tiempo, que podremos apreciar en la ya muy próxima Feria y Exposición 2026, a celebrarse en la capital del Estado.

Beto Granados confirma con hechos su vocación de servicio, le ayuda su juventud, que es la energía que lo impulsa, y no hay duda, que, frente a los mecanismos de evaluación del Partido Morena, presenta una calificación sobresaliente que lo ubica a la cabeza de las opciones que pudieran surgir en la competencia por la candidatura a la Presidencia Municipal, que en su caso sería reelección.

El alcalde Granados y su esposa Anita de Granados, forman una excepcional fórmula de trabajo cuando se trata de impulsar acciones que tienen que ver con la salud y el bienestar de la población. En esas circunstancias es que han impulsado actividades como la carrera Soy Poder Rosa, un escenario en el que, por cierto, dieron a conocer diversos beneficios para las familias matamorenses, entre ellos 500 mastografías gratuitas, que permiten detectar el cáncer mamario en su etapa temprana o confirmar el estado saludable en esa zona del cuerpo. En fin, hay trabajo intensivo y permanente en Matamoros.

RECONOCE GATTÁS APORTACIÓN DEL TEC VICTORIA A LA CIUDAD. – En el 51° aniversario del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, el presidente municipal, Lalo Gattás, reconoció la valiosa aportación de sus egresados en la construcción, crecimiento y desarrollo de la ciudad capital del estado. Fue en el evento conmemorativo, que el edil destacó el impacto directo que la comunidad tecnológica ha tenido en la sociedad victorense.

Expresó que “la huella del Tecnológico está en las empresas, obras, servicios y proyectos que hacen funcionar y crecer a la ciudad gracias a los exalumnos de esta prestigiada institución”.

Debemos destacar, que el alcalde reafirmó su compromiso con la educación superior y el desarrollo académico, como pilares fundamentales para el avance de la región; asimismo, dijo estar convencido, de que el futuro y la transformación de Victoria se construyen día a día dentro de las aulas del Tec, donde se forjan las nuevas generaciones de profesionales que liderará el municipio.