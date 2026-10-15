Por: Raúl Terrazas Barraza

Quieren ser los que la gente no quiere

Desde luego que hay una gran diferencia entre los que quieren llegar a cargos públicos y aquellos que quieren mantenerse en ellos, respecto de quienes la gente, la ciudadanía o la población quisieran como alcaldes o diputados, tanto en el Congreso del Estado como en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Obvio, como siempre en este asunto de la teoría del mundo al revés, de la que se habla algunas veces en este espacio, están los que quieren quedarse en los cargos, como el neolaredense Carlos Cantú Villarreal, quien ahora dice que repetirá en la curul federal que tiene, en virtud de que no cuajó su pretensión de quedarse con la Junta de Gobierno encomendada en la actualidad al diputado Humberto Prieto Herrera.

Tampoco la gente, en particular la de Victoria, quiere a quienes trabajan en el Ayuntamiento y dos de ellos quieren ser candidatos en la elección que viene.

De la misma forma, los reynosenses no tienen registrado que el actual alcalde, Carlos Peña Ortiz, sea candidato a diputado federal, porque quieren verlo fuera de los cargos públicos; sin embargo, celebran con muchas ganas que deje la alcaldía meses antes de que se cumpla su periodo para hacer campaña en pos de convertirse en legislador.

También los hay que ya fueron y quieren ser de nuevo, como el ingeniero Mario Alberto Ortiz Cano, en Llera, bajo la premisa de que tiene experiencia en eso de ser alcalde y que los grupos de allá están de acuerdo en un cambio que lleve progreso a ese lugar, donde, al igual que en Jaumave, podría repetirse la historia de los independientes que ya ganaron una elección y que quieren ser presidentes municipales otra vez: Héctor de la Torre Valenzuela y José Luis Gallardo Flores.

Por cierto, los que andaban en otros partidos políticos y que decían que la gente los quería, ahora harán trabajo en la calle para ganarse las candidaturas panistas a la alcaldía y a una de las diputaciones locales, ya que fueron designados coordinadores en esos niveles ahora que anduvo en Victoria el dirigente nacional de esa organización, Jorge Romero Herrera.

Se trata de Jorge García García y Juan José Salazar Hernández, quienes hasta hace unas semanas amaban las banderas de otros partidos políticos: el de Regeneración Nacional, en el caso del empresario de productos de limpieza, y el naranja fosfo, en el de los propietarios de casas de materiales para la construcción.

Como andan las cosas, será difícil que los partidos políticos y las candidaturas independientes tengan prospectos que caigan al dedillo de los ciudadanos electores; por tanto, quienes resulten postulados tendrán que llevar a cabo campañas de mucha penetración para que la ciudadanía voltee a verlos y se ganen el voto.

Desde luego, para lograrlo tendrán que invertir más en propaganda, divulgación y presencia; mucha presencia en todas partes, ya que con redes sociales no se ganan candidaturas ni cargos públicos.

Es más, esta última forma de comunicación es un arma de dos filos y más peligrosa cuando se trata de todo aquello que es negativo, cuestionable o juzgado a la ligera, como suele suceder con la información en redes sociales.

Los otros

Muy aventurado, pero Hugo Reséndez Silva se bajó del equipo del Ayuntamiento victorense para irse por la libre, aunque no traiga licencia.

En Mante se habla de que la alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza ya tiene amarrado el permiso para la reelección, aunque la gente cree que el diputado Alberto Moctezuma Castillo es el perfil esperado desde hace tiempo.

En Matamoros, el alcalde Alberto Granados Fávila ya no quiso dejar pasar un día más sin declararse por la reelección, situación que incomoda a personas que están más cerca que él de donde se toman las decisiones, pero con su determinación busca blindarse.

Sin embargo, el edil no toma en cuenta que es otro de los que la gente ya no quiere en la alcaldía, así que queda abierta la oportunidad para quienes sí quiere la gente, aunque sea por un partido diferente a los de la coalición de la izquierda mexicana.

El caso de Jaumave con Manuel Báez Martínez es similar, porque la gente ya quiere que se vaya, pero él no se quiere ir. Así que el eterno independiente Gallardo Flores podría tener una nueva oportunidad, dado que en la elección pasada estuvo a punto de repetir el triunfo con su esposa, pero no le alcanzaron los votos.

Por su lado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, en su estrategia de ampliar las oportunidades para la práctica profesional de los alumnos que egresarán de las Unidades Académicas Multidisciplinarias, articula voluntades con instituciones públicas, privadas y de profesionistas que permitan la superación al contar con mejores herramientas.

Un ejemplo más de ello es la firma de un convenio con la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ludivina Leija Rodríguez, cuyo propósito es incrementar la colaboración académica y profesional, sobre todo porque, en específico, se abren oportunidades para la titulación, certificación y el alcance de mejores niveles de preparación de estudiantes y egresados, en este caso de las facultades que tienen la carrera de Contabilidad y otras afines.

Se trata, dijo el rector, de establecer alianzas con organizaciones prestigiosas para que los integrantes de la comunidad universitaria, ya sea para la academia, la docencia o la investigación, cuenten con herramientas de vanguardia y competitivas para estar a la altura de la demanda que presenta el mercado laboral, porque ello llevará a la UAT a un terreno en el cual la formación integral, la ética y la pertinencia social la colocan como un buen referente.

Los integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos mostraron su interés al advertir la intención transformadora y el liderazgo del rector Anaya Alvarado, así como su determinación para abrir espacios al alumnado en esquemas de capacitación especializada, dado que el espíritu del convenio firmado habla de impulsar la educación continua a través de talleres, seminarios y cursos de contaduría, auditoría, fiscalización y disciplinas emergentes.

Además, el Instituto de Contadores dará acceso a los estudiantes a los exámenes de certificación por disciplinas como alternativa de titulación y para considerarlos en promociones laborales, a fin de lograr su integración al sector profesional.

Se trata de un convenio cuyas cláusulas deben aprovecharse una a una por parte de alumnos, egresados, docentes e investigadores.