Fomenta SEDUMA  conservación de cactáceas entre niñas y niños del altiplano tamaulipeco

-A través de pláticas de educación ambiental y un concurso de dibujo, estudiantes de 19 escuelas fortalecieron sus conocimientos sobre la riqueza natural de su región

Jaumave, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2026.- El cuidado de la naturaleza también se aprende con colores y creatividad. Así lo demostraron estudiantes de 19 escuelas de Jaumave y Tula, quienes participaron en el programa “Conservación de Cactáceas en el Altiplano Tamaulipeco”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) para despertar entre las nuevas generaciones el interés por proteger las especies que dan identidad a su región.

La iniciativa concluyó con la premiación del concurso de dibujo y maquetas “Cactáceas”, realizado en el Área Natural Protegida “De la Mariposa Monarca”, donde se reconoció el talento de niñas y niños que, después de recibir pláticas de educación ambiental, plasmaron lo aprendido sobre estas plantas.

En las actividades participaron 18 escuelas de Jaumave, de comunidades como San Antonio, Plan de Ayala, El Sotol, San José de Salamanca, Matías García, El Ingenio, San Vicente, San Juan de Oriente, José María Morelos, Conrado Castillo, San Juanito, El Higuerón, San Francisco Zorrilla y la cabecera municipal, además de un plantel del ejido Nicolás Medrano, en Tula.

Como reconocimiento a su creatividad, los ganadores recibieron una tableta electrónica, una bicicleta y dos porterías de fútbol para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente en cada plantel.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó que el Altiplano tamaulipeco alberga cactáceas de gran valor ecológico, algunas amenazadas por la pérdida de su hábitat y el comercio ilegal, por lo que resulta fundamental involucrar a las nuevas generaciones en su conservación.

Explicó que conocer estas especies desde la infancia ayuda a comprender su importancia y a fortalecer el sentido de pertenencia hacia el patrimonio natural de Tamaulipas.

El programa forma parte de la estrategia ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, que impulsa la educación, la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad como parte de un desarrollo que respete el entorno.

Más allá de los premios, esta experiencia deja una enseñanza: cuidar la riqueza natural del altiplano comienza por conocerla, valorarla y transmitir ese compromiso a las nuevas generaciones.