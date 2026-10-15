Entrega ITM actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes de familias victorenses

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026.- En una acción orientada a fortalecer el derecho a la identidad y el acceso a oportunidades, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) llevó a cabo la ceremonia de entrega de 115 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres tamaulipecos, para facilitar el reconocimiento de su nacionalidad mexicana y ampliar sus posibilidades de acceso a derechos y oportunidades.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió Enrique Garza Tamez, director general de Derechos Humanos, quien acompañó esta acción orientada a brindar certeza jurídica a las familias y favorecer el acceso de la niñez binacional a servicios y oportunidades.

Durante el acto, el ITM destacó que Tamaulipas enfrenta en tiempo real los desafíos de su condición binacional. Se estima que alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de familias tamaulipecas, forman parte de esta realidad que demanda respuestas institucionales capaces de acompañar las trayectorias de vida que se desarrollan entre ambos países.

El Director General del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado, señaló que la condición binacional de Tamaulipas se expresa en la vida cotidiana de sus familias y exige que las instituciones respondan a sus necesidades concretas. El reto consiste en lograr que el lugar de nacimiento no se convierta en un obstáculo para que la niñez ejerza sus derechos en México, continúe sus estudios y tenga acceso a oportunidades de desarrollo.

El reconocimiento de la nacionalidad mexicana permite a las familias acreditar jurídicamente el vínculo de sus hijas e hijos con el país y realizar las gestiones necesarias para acceder a servicios y programas, conforme a los requisitos establecidos por cada institución.

Asimismo, el ITM brindó tranquilidad a las familias al aclarar que tener hijos nacidos en Estados Unidos no implica, por sí mismo, que se les retire la visa estadounidense a sus padres.

Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas impulsa acciones para mejorar las condiciones en que se desarrolla la migración en el estado, mediante una respuesta institucional que reconoce las necesidades de las personas en contexto de movilidad y fortalece la coordinación para que las familias puedan ejercer sus derechos con mayor certeza.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades federales, estatales, municipales y del Congreso del Estado de Tamaulipas, cuyo acompañamiento refrenda la coordinación interinstitucional y el respaldo a las acciones que fortalecen el derecho a la identidad y amplían las oportunidades para la niñez binacional.