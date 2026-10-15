En Tamaulipas se impulsa desarrollo científico y tecnológico con nuevo museo y planetario : Américo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 15 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró en esta ciudad fronteriza que, gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Tamaulipas tiene mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento y es una entidad que tiene un gran impulso, como lo demuestra el nuevo Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario de Nuevo Laredo, una flamante obra que más que un edificio, es un espacio para encontrarse de frente con la innovación y el desarrollo científico.

Como parte de su reciente gira de trabajo en Nuevo Laredo, el gobernador del Estado acompañó a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal a la entrega del Museo y Planetario, una magna obra en la que se invirtieron más de 277.5 millones de pesos, pero que cobra su verdadero valor en su impacto social y cultural y la trascendencia que representará no solo para la ciudad, sino para toda la región.

El mandatario estatal destacó que en Tamaulipas se está incorporando a una dinámica de crecimiento, como lo demuestran los indicadores del INEGI, que ubican a nuestro estado como el número uno a nivel nacional de crecimiento en el desarrollo empresarial, con el 15.7 por ciento; “siempre estábamos en la media o por abajo de la media, hoy estamos en el primer lugar”, expresó el gobernador.

“Eso quiere decir que algo está pasando en Tamaulipas, que cada vez tenemos mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento en una entidad que tiene un gran impulso”, agregó.

En el evento, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas aseguró que Tamaulipas avanza con paso firme, gracias a la labor incansable del gobernador Américo Villarreal para impulsar la investigación y la educación tecnológica de nuestro estado.

“Sus acciones reflejan una convicción profunda: invertir en el conocimiento es la vía más segura para sembrar la paz y garantizar el futuro de los tamaulipecos”, dijo.

Recordó que la administración municipal que preside decidió rescatar el Antiguo Tanque de Agua y transformarlo en una ventana directa hacia el universo, convirtiéndolo en un moderno Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, símbolo de conocimiento, innovación y futuro para Nuevo Laredo y que permita acercar la ciencia a las niñas, niños y jóvenes, para despertar su curiosidad y demostrarles que también desde Nuevo Laredo pueden mirar hacia las estrellas y construir grandes sueños.

Este espacio cuenta con museografía de primer nivel, un nuevo pabellón de ciencias para asombrarse del universo y la astronomía; exposiciones interactivas con contenidos que abarcan desde el origen de la vida en la Tierra y la naturaleza hasta los misterios de la exploración espacial.La joya de este proyecto es su planetario, el primero construido dentro de un tanque elevado, que cuenta con 52 butacas diseñadas para sumergir a los espectadores mediante el sistema digital de proyección láser, sonido envolvente y un sofisticado tratamiento acústico.

Por su parte, Ingrid Hernández Montoya, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico de Nuevo Laredo, reconoció que la inauguración de este museo tiene un significado muy importante porque en espacios como este los niños, las niñas y jóvenes pueden despertar su vocación científica, impulsar nuevas ideas y motivarse a descubrir que ellos también tienen la capacidad de generar cambios significativos en nuestra sociedad.