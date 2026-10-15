Corredor del Golfo Norte, consolidará la infraestructura carretera de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Octubre 15 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya consolidará su infraestructura carretera con la construcción del Corredor del Golfo Norte, una obra que conectará las regiones sur, centro y norte del territorio tamaulipeco.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, en entrevista con medios de comunicación, apuntó que a finales de este año saldrá el fallo para la licitación de esta obra que iniciará gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno Federal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo con una inversión cercana a los 40 mil millones.

Refirió que el Corredor del Golfo Norte tendrá una longitud de 503 kilómetros, con una construcción de cuerpo nuevo a cuatro carriles en 9 km y una ampliación de cuerpo existente de 494 km.

“Gracias a las gestiones de nuestro Gobernador, los trabajos comenzarán del Puente Tampico II, construyendo el otro cuerpo del Libramiento, conectando Estación Manuel, Zaragoza-Victoria, además de la rehabilitación del tramo existente y construcción del cuerpo paralelo hasta el entronque del Tejón hasta llegar a Reynosa”, subrayó el titular de la Secretaría.

Cepeda Anaya destacó que este nuevo Corredor será libre para el tráfico ligero y agregó que, con esta obra estratégica, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo integral del estado, impulsando una infraestructura moderna que fortalecerá la conectividad, la competitividad y el bienestar de las familias tamaulipecas.