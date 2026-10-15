Ofrece STPS jornada laboral en Soto la Marina

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo formal y fortalecer el desarrollo económico de las familias, se realizó la Jornada Laboral Soto la Marina 2026, una iniciativa alineada con la visión humanista y de transformación que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante acciones que acercan las oportunidades laborales a quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo.

En el evento estuvo presente la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, así como Nallely Lara Monroy, Directora General del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas, en representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La jornada reunió a representantes del sector empresarial y personas buscadoras de empleo, con la finalidad de facilitar el contacto directo entre empleadores y candidatos.

La actividad, realizada en la explanada de la presidencia municipal, contó con la participación de siete empresas que ofertaron un total de 150 vacantes, con salarios mensuales que van de los 9 mil 583 a los 36 mil 854 pesos, de acuerdo con los perfiles y puestos disponibles.

Mediante este encuentro, las y los participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus habilidades, conocimientos y experiencia ante los empleadores, además de participar en procesos de reclutamiento y selección para acceder a una oportunidad laboral.

La jornada también busca fortalecer la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, con especial atención a la participación de las mujeres y las juventudes, para favorecer su autonomía económica y desarrollo profesional.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, refrendó su compromiso de fortalecer la vinculación entre empresas y personas buscadoras de trabajo, acercando alternativas de ocupación formal y contribuyendo al bienestar de las familias tamaulipecas.

Estas iniciativas forman parte de la política de humanismo y transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a generar mayores oportunidades de bienestar, inclusión y desarrollo para las y los tamaulipecos.