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Reciben PPLs en el CEDES Reynosa donación de artículos para estancia digna

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Reynosa, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026.- Con el propósito de preservar la salud y promover una estancia digna, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) llevó a cabo la entrega de donaciones destinadas a mujeres y hombres privados de la libertad que forman parte de los grupos vulnerables en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Reynosa.

Los apoyos consistieron en productos de higiene personal, almohadas, cubrecolchones y sábanas, mismos que fueron recibidos previamente a través del Departamento de Trabajo Social del centro penitenciario

Un total de 32 Personas Privadas de la Libertad (PPLs) fueron beneficiadas al recibir estos insumos esenciales, los cuales contribuyen a mejorar sus condiciones de estancia y su bienestar cotidiano.

Con estas acciones, la SSPT reafirma su compromiso de garantizar el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la población penitenciaria, impulsando programas orientados a una reinserción social integral.

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