Programa para regularizar Centros de Rehabilitación de Adicciones en Tamaulipas será ejemplo nacional

– Autoridades de la COFEPRIS y el gobernador Américo Villarreal, entregaron 41 certificados a instituciones de diversos municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2026.- El Programa Estatal de Regularización de Centros de Rehabilitación de Adicciones puesto en marcha en Tamaulipas a iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya será ejemplo nacional, ya que a partir de 2027 este modelo de política pública transversal se replicará en todos los estados del país, aseguró Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Durante la entrega de 41 certificados a instituciones de los municipios de Altamira, El Mante, Tula, Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, el gobernador del estado expresó que se han destinado 12 millones de pesos a estos centros de rehabilitación, en una primera fase, y reiteró todo su respaldo para seguir avanzando y que sean ejemplo para aquellos a los que les hace falta reintegrarse al entorno social con perspectiva de una esperanza y de mayor bienestar.

“Realmente me da mucho gusto, me emociona y me satisface estar hoy aquí reunidos con gente que se desempeña como servidor público, pero tiene esta sensibilidad, y ustedes que están participando activa y solidariamente en resolver un problema que nos aqueja como entorno social y ciudadanos en este momento, siempre en pro de buscar esta gran transformación de tener para todos bienestar, solidaridad y buscar mejores niveles de sociedad porque nos la merecemos los tamaulipecos y las tamaulipecas, porque, como lo reitero, somos gente de bien y queremos vivir en paz, trabajando y cada vez en mejores oportunidades para todos”, expresó el mandatario.

Asimismo, exhortó a los representantes de estos centros de rehabilitación y a las dependencias involucradas en el programa a ampliar los resultados para beneficiar a nuestra gente y ver que existen condiciones positivas e indicadores de rehabilitación y de reintegración en un marco social cada vez más humano hacia las gentes que en algún momento dado se les presentaron las condiciones que los llevaron a ingresar a estos espacios de reinserción social.

“Mi abrazo solidario y con aprecio a todos ustedes y adelante, como dice, para atrás ni para agarrar vuelo, entonces estamos listos y continuaremos en pro de cada vez mejorar más esta experiencia y que contribuyamos con nuestra experiencia y el ir al frente de esta gran iniciativa y que podamos seguir siendo, como en muchos aspectos, este gran estado de Tamaulipas, un ejemplo nacional”, mencionó.

Durante el evento celebrado en el Polyforum de esta capital, el representante de la COFEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta, hizo un reconocimiento al trabajo y alto compromiso del Gobierno de Tamaulipas y al liderazgo del gobernador Américo Villarreal para emprender acciones muy específicas y organizadas a fin de atender el bien más preciado que tenemos los seres humanos: la salud.

El programa, dijo, constituye un esfuerzo integral que articula la voluntad política, la capacidad técnica, pero, sobre todo, un alto sentido de sensibilidad social.

“Gracias a este trabajo en conjunto, hoy acompañamos la entrega de certificados de 41 centros dedicados a este tipo de atención, que no significan que obtengan solamente un reconocimiento, un certificado, sino que significa que detrás de ello existe una atención profesional, una atención humanizada, una atención socialmente integrada y que garantiza que quien requiera de esos servicios serán servicios con un alto nivel de calidad humana”, indicó.

Por su parte, Ricardo Guerrero Morales, Secretario de Salud en Tamaulipas, informó que la iniciativa para regularizar los centros de rehabilitación, en la que participan 14 dependencias, permitió identificar casi un centenar de estos espacios en todo el estado, de los cuales 41 se han certificado en esta primera etapa, logrando identificar áreas de oportunidad, acompañar a los establecimientos y fortalecer sus procesos de mejora, la colaboración interinstitucional y sumar también perspectivas sanitarias, sociales, administrativas y de Protección Civil.

“Señor gobernador, gracias por colocar este tema entre las prioridades de su administración, por convocarnos a actuar con determinación y, sobre todo, por poder contar con las instituciones que tiene hoy el Gobierno de Tamaulipas. Desde la Secretaría de Salud le reiteramos nuestra disposición para seguir cumpliendo las tareas que nos corresponden dentro de este programa”, expresó.